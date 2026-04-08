Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης (7/4) στο Μενίδι, όταν μία 82χρονη παρασύρθηκε από φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να χάσει την ζωή της.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 7 το πρωί, όταν ο οδηγός του φορτηγού κινούνταν στην οδό Αγίας Τριάδος, έναν πολυσύχναστο δρόμο στο Μενίδι.

Advertisement

Advertisement

Αμέσως μετά την παράσυρση, η 82χρονη παρέμεινε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα είχε ήδη χάσει την ζωή της.

Ο οδηγός του φορτηγού κατέβηκε από το όχημα μόλις διαπίστωσε τί συνέβη, ωστόσο συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Τροχαία, η οποία θα λάβει καταθέσεις προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό.