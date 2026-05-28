Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, μετά από ένα απίστευτο περιστατικό με 14χρονο Ρομά στο Μενίδι, ο οποίος καταγγέλλει ξυλοδαρμό και αρπαγή.

Διαψεύδει τις κατηγορίες ο Κώστας Παπαδόπουλος

Η δίκη για την υπόθεση έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου 2027. Ο 14χρονος ανήλικος υπέστη τραυματισμό που απαίτησε 10 ράμματα στο κεφάλι. Από την πλευρά του, ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, αρνείται τις κατηγορίες περί ξυλοδαρμού, ισχυριζόμενος ότι το παιδί τραυματίστηκε από πτώση κατά τη διάρκεια καταδίωξης έξω από το ζαχαροπλαστείο του στο Μενίδι.

Advertisement

Advertisement

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μίλησε σήμερα (28/5/2026) στην εκπομπή «Το Πρωινό», λέγοντας ότι: «Εγώ το κινητό (που έκλεψαν) το πήρα από αυτό το παιδί που έπιασα. Στο μαγαζί μου μπήκε ο ένας από τους πέντε. Από την ώρα που δημοσιοποιήθηκε το θέμα με έχουν πάρει δύο τηλέφωνα και με απειλούν για την περιουσία μου. Έχω πάει στην αστυνομία, το έχω αναφέρει και από τότε έχει σταματήσει».

Εκείνος συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι για τη ζωή μου, γιατί η δικαιοσύνη φαίνεται. Η αγανάκτηση του κόσμου φαίνεται. Όλα τα μαγαζιά της περιοχής έρχονται και μου λένε τα ίδια πράγματα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα παραβατικότητας. Ζητάμε φύλαξη από την αστυνομία για την περιουσία μας.

Εγώ δεν τον χτύπησα τον 14χρονο, τον ακινητοποίησα. Μήπως έβαλα περισσότερη δύναμη στην ακινητοποίηση όταν ήταν στο πάτωμα; Εκείνος με παρακαλούσε να τον αφήσω, δεν ήθελε να πάει στην αστυνομία. Μου έλεγε ότι θα μου επιστρέψει το κινητό μόνος του εάν τον άφηνα».