Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Άγνωστοι έπεισαν 86χρονη στη Γλύφα ότι το σπίτι της κινδύνευε από υποτιθέμενη διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν τεχνάσματα και προσποιήθηκαν συγγενικά πρόσωπα για να την αναγκάσουν να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα.

Η ηλικιωμένη άφησε τη σακούλα με τα πολύτιμα αντικείμενα έξω από την οικία της, όπου τα παρέλαβε άγνωστος άνδρας.

Οι δράστες επιχείρησαν στη συνέχεια να καθυστερήσουν την ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών, προσποιούμενοι τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θύμα απάτης έπεσε μια 86χρονη στη Γλύφα του Δήμου Στυλίδας, στη Φθιώτιδα, όταν άγνωστοι την έπεισαν ότι το σπίτι της κινδύνευε να τυλιχθεί στις φλόγες εξαιτίας υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτό το πρόσχημα, της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησαν να καθυστερήσουν την κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, οι δράστες τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου και την κράτησαν στη γραμμή επί περίπου τρεις ώρες, μέχρι τις 16:00. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, προσπαθούσαν να την πανικοβάλουν, αποτρέποντάς την παράλληλα από το να επικοινωνήσει με συγγενείς της.

Advertisement

Advertisement

Οι άγνωστοι επικαλούνταν ονόματα γνωστών προσώπων της περιοχής, προκειμένου να γίνουν πιο πειστικοί, ενώ περιέγραφαν με λεπτομέρειες τον υποτιθέμενο κίνδυνο από τη διαρροή ρεύματος. Έφτασαν, μάλιστα, στο σημείο να μαντεύουν ακόμη και τον αριθμό των πριζών στο δωμάτιο όπου δήθεν είχε εντοπιστεί το πρόβλημα.

Σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την πειστικότητα του σεναρίου τους, μια γυναίκα εμφανίστηκε στην τηλεφωνική γραμμή και προσποιήθηκε την κόρη της 86χρονης, προτρέποντάς την να ακολουθήσει τις οδηγίες των υποτιθέμενων τεχνικών. «Μητέρα, να εμπιστευτείς τους τεχνικούς και να κάνεις ό,τι σου λένε, μην πάρουμε φωτιά!», φέρεται να της είπε.

Άρπαξαν τη σακούλα με τα χρήματα και τα κοσμήματα

Υπό την πίεση που της ασκούσαν, η ηλικιωμένη συγκέντρωσε σε μια σακούλα περίπου 500 ευρώ, τις βέρες της και άλλα κοσμήματα. Οι δράστες την είχαν πείσει ότι έπρεπε να τα βγάλει έξω από το σπίτι για να τα προστατεύσει από την υποτιθέμενη πυρκαγιά.

Όταν η γυναίκα άφησε τη σακούλα έξω από την κατοικία, είδε έναν άγνωστο άνδρα να κατεβαίνει από ένα μαύρο Nissan Almera και να την αρπάζει. «Γιατί παίρνεις την τσάντα;», φώναξε, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο άνδρας επιβιβάστηκε αμέσως στη θέση του συνοδηγού και το όχημα απομακρύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι δράστες, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο μετά την αρπαγή της σακούλας, τηλεφώνησαν ξανά στο σπίτι και παρουσιάστηκαν ως αστυνομικοί, υποστηρίζοντας ότι παρακολουθούσαν τους κλέφτες και καθησυχάζοντας την ηλικιωμένη.

Το τηλέφωνο απάντησε μια γειτόνισσα, η οποία είχε σπεύσει να βοηθήσει την 86χρονη όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια. Σύμφωνα με το LamiaReport, οι άγνωστοι φέρονται να επικοινώνησαν ακόμη και με την πραγματική κόρη της ηλικιωμένης, θέτοντας ερωτήσεις για τις λεπτομέρειες του περιστατικού.

Η νέα αυτή επικοινωνία εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στο να καθυστερήσει η ενημέρωση της πραγματικής Αστυνομίας, ώστε οι συνεργοί να κερδίσουν χρόνο και να απομακρυνθούν από την περιοχή.