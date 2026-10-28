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Χειμωνιάτικο σκηνικό διαμορφώθηκε ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου στην ορεινή Φθιώτιδα, καθώς οι χιονοπτώσεις κάλυψαν χωριά και ορεινές περιοχές, συνοδευόμενες από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το LamiaReport, το πρωινό της Τετάρτης έφερε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του φθινοπώρου μέχρι εκείνη τη στιγμή στην περιοχή, ενώ χιόνι έπεσε ακόμη και σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων.

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Η χιονόπτωση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη Στάγια, γνωστή και ως Πλάτανος, στον Δήμο Μακρακώμης, να ντύνεται στα λευκά. Το φαινόμενο συνοδεύτηκε μάλιστα από βροντές και κεραυνούς, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο σκηνικό για τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, χιόνια καταγράφηκαν επίσης στο Καταφύγιο Οίτης, σε υψόμετρο 1.240 μέτρων, καθώς και σε άλλες ορεινές περιοχές. Εικόνες από το Νεοχώρι, τον Πύργο Υπάτης και άλλους οικισμούς αποτυπώνουν το χειμωνιάτικο τοπίο που σχηματίστηκε ανήμερα της εθνικής επετείου.

Η μεταβολή του καιρού έγινε αισθητή και στη Λαμία. Σύμφωνα με τις μετρήσεις που δημοσίευσε το τοπικό μέσο, η θερμοκρασία από τους 17 βαθμούς Κελσίου τα μεσάνυχτα της Δευτέρας υποχώρησε στους 8,4 βαθμούς περίπου 24 ώρες αργότερα.

Το πρώτο ισχυρό κύμα ψύχους του φθινοπώρου έφερε, έτσι, εικόνες που θυμίζουν χειμώνα στα ορεινά της Φθιώτιδας, με τις χιονισμένες κορυφές και τους οικισμούς να ξεχωρίζουν στο τοπίο της 28ης Οκτωβρίου.