Σε 17 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε 30χρονος Παλαιστίνιος στα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων τον 30χρονο προσέλαβαν σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος δύο αδέλφια στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, όμως λίγες μέρες αργότερα τον απέλυσαν, καθώς τον κατηγόρησαν για κλοπή.

Ο 30χρονος Παλαιστίνιος, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, πήγε έξω από το κατάστημα με ένα μαχαίρι και επιτέθηκε στα δύο αδέλφια 36 και 37 ετών, με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει ελαφρά. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το τμήμα του Πλατανιά, οι οποίοι συνέλαβαν τον 30χρονο και τον οδήγησαν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπου δικάστηκε στο αυτόφωρο, ενώ κατασχέθηκε και το μαχαίρι.

Πριν από λίγο καιρό ο 30χρονος είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές, καθώς είχε συλληφθεί ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε πρόσφατα από τις αστυνομικές αρχές του νησιού και είχε αφεθεί ελεύθερος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.