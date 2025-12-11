Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στον δολοφόνο της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο, μετά την ολοκλήρωση της μαραθώνιας εκδίκασης της υπόθεσης στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Σύρου.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου και το δικαστήριο συντάχθηκε με την πρόταση που είχε καταθέσει νωρίτερα ο εισαγγελέας, μη αναγνωρίζοντας στο δράστη της στυγερής δολοφονίας, Δημήτρη Βέργο, κανένα ελαφρυντικό για την αποτρόπαια πράξη του. Έτσι λοιπόν, όπως είχε συμβεί και στην πρωτόδικη εκδίκαση, το Εφετείο έκρινε ότι ο δράστης αφαίρεσε τη ζωή της Γαρυφαλλιάς ενώ βρισκόταν σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και όχι σε βρασμό ψυχικής ορμής όπως επιχείρησε να αποδείξει η υπεράσπισή του.

Το δικαστήριο δεν δέχθηκε το αίτημα για μειωμένο καταλογισμό και απέρριψε κάθε ισχυρισμό των συνηγόρων υπεράσπισης για την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στο σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Ως εκ τούτου δε μειώθηκε η ποινή της πρωτόδικης απόφασης για τον δράστη, στον οποίον είχαν επιβληθεί ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές.

Το έγκλημα έγινε στις 16 Ιούλιου του 2021 και αποκαλύφθηκε όταν η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία του νησιού. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

