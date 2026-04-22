Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών εκτυλίσσεται εκ νέου η υπόθεση της δολοφονίας της 32χρονης μητέρας στους Αμπελόκηπους, ένα έγκλημα που είχε προκαλέσει σοκ τον Νοέμβριο του 2024. Στο εδώλιο βρίσκεται ο 39χρονος σύζυγός της, ο οποίος έχει παραδεχθεί ότι της αφαίρεσε τη ζωή μέσα στο σπίτι τους, χτυπώντας τη με σφυρί και στη συνέχεια πνίγοντάς τη με καλώδιο.

Η εξαφάνιση της γυναίκας είχε αρχικά δηλωθεί από τον ίδιο τον κατηγορούμενο, ο οποίος, για ημέρες, υποδυόταν τον ανήσυχο σύζυγο. Υποστήριζε ότι η 32χρονη είχε φύγει από το σπίτι παίρνοντας μαζί της βαλίτσα και ότι του έστελνε μηνύματα, στα οποία ανέφερε πως βρισκόταν στο εξωτερικό. Ωστόσο, περίπου μία εβδομάδα αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε κρυμμένη στο πατάρι του διαμερίσματος, αποκαλύπτοντας τη φρικτή αλήθεια.

Στην απολογία του κατά την ανακριτική διαδικασία, ο 39χρονος είχε αποδώσει την πράξη του στη ζήλια. Σήμερα, ενώπιον του δικαστηρίου, επιχείρησε να διαφοροποιήσει τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε χωρίς σχέδιο. «Αρνούμαι την κατηγορία όπως αποδίδεται. Δεν ήμουν σε ήρεμη κατάσταση, ήμουν σε βρασμό. Δεν υπήρχε προμελέτη», ανέφερε, προσθέτοντας: «Όλα έγιναν εκείνη τη στιγμή». Παράλληλα, απευθύνθηκε στα παιδιά του και στην οικογένεια του θύματος, λέγοντας: «Ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη για αυτό που έκανα, ξέρω ότι δεν διορθώνεται».

Η μητέρα της 32χρονης, η οποία έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, κατέθεσε για τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου μετά το έγκλημα. «Με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε ότι ανησυχεί, ότι η κόρη μου πήρε τη βαλίτσα και έφυγε», είπε, περιγράφοντας το σκηνικό που, όπως υποστήριξε, είχε στήσει. «Σκέφτηκα μήπως είχε πάει στην Αλβανία», πρόσθεσε, εξηγώντας πώς αρχικά προσπάθησε να ερμηνεύσει την εξαφάνιση. Αναφερόμενη στη ζωή της κόρης της, σημείωσε: «Μου έλεγε ότι είναι πιεσμένη, ότι δουλεύει πολύ και ότι δεν είναι καλά στο σπίτι». Με σπασμένη φωνή κατέληξε: «Δεν θέλω κακό για κανέναν… θέλω μόνο να μου φέρουν πίσω το παιδί μου. Γίνεται;»

Στην κατάθεση του στο δικαστήριο, ο αδελφός του κατηγορουμένου παρουσίασε μια διαφορετική εικόνα, λέγοντας: «Ήταν πολύ καλός πατέρας, αγαπούσε τα παιδιά του και ήταν συνεχώς δίπλα τους. Δεν είχε δημιουργήσει προβλήματα ούτε στην Ελλάδα ούτε όταν ζούσε στο εξωτερικό».

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 26 Μαΐου.