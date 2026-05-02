Για τις 6 Μαΐου ορίστηκε εκ νέου η εκδίκαση της υπόθεσης της 72χρονης, η οποία φέρεται να είχε οργανώσει άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Η διαδικασία δεν προχώρησε, καθώς δεν είχαν κληθεί μάρτυρες, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να δώσει αναβολή. Παράλληλα, αποφασίστηκε η άρση της κράτησής της, υπό την επιβολή περιοριστικών όρων: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση τακτικής εμφάνισης, μία φορά την εβδομάδα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Σε βάρος της κατηγορούμενης έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα εκβίασης, κατ’ εξακολούθηση έκθεση και απείθεια.

Πηγή: dikastiko.gr