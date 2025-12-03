Την ενοχή του κατηγορουμένου για τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου τον Ιούλιο του 2021 στη Φολέγανδρο από τον τότε σύντροφό της πρότεινε σήμερα, Τετάρτη (3/12), ο Εισαγγελέας Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 299, παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά ανθρωποκτονία με πρόθεση και επιφέρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο Εισαγγελέας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί βρασμού ψυχικής ορμής και μειωμένου καταλογισμού, που αποτελούσαν τη βασική υπερασπιστική γραμμή.

Kατά τη σημερινή διαδικασία εξετάστηκε ο τελευταίος μάρτυρας της υπόθεσης, ο ψυχίατρος που είχε προσλάβει η οικογένεια του κατηγορουμένου. Στη συνέχεια ακολούθησαν η απολογία του κατηγορουμένου, η πρόταση του Εισαγγελέα και η αγόρευση του συνηγόρου της Πολιτικής Αγωγής.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Ο κατηγορούμενος, κατά την απολογία του, περιέγραψε τα γεγονότα της ημέρας της δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι δεν θυμάται πολλά από όσα συνέβησαν εκείνη την ημέρα ούτε και τη χρονική ακολουθία των περιστατικών. Όπως ανέφερε, έχει κενό μνήμης από τη στιγμή που το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του, μέχρι τη στιγμή που είδε τη Γαρυφαλλιά πεσμένη στα βράχια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την ώρα βίωνε ψυχωσικό επεισόδιο, ενώ οι αντιφάσεις ανάμεσα σε όσα είχε αρχικά δηλώσει στους αστυνομικούς όταν συνελήφθη —όπου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος έσπρωξε τη Γαρυφαλλιά στο γκρεμό— αποδεικνύουν, όπως ισχυρίστηκε, το πόσο ψυχικά αποδιοργανωμένος ήταν.

Στο ιατρικοδικαστικό πόρισμα βασίστηκε ο Εισαγγελέας

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου δεν έγιναν δεκτοί από τον Εισαγγελέα, ο οποίος, βασιζόμενος στα στοιχεία του ιατροδικαστικού πορίσματος και των ψυχιατρικών πραγματογνωμοσυνών, πρότεινε την ενοχή του. Η διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο με την αγόρευση της υπεράσπισης, ενώ ορίστηκε νέα ημερομηνία για την έκδοση της απόφασης στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που συμπίπτει με τα γενέθλια της Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου.