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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, μετά την απολογία του 41χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε κατά την πολύωρη απολογία του ότι κατέστρεψε τη συσκευή παρακολούθησης που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος στο σπίτι, μόλις μία ημέρα πριν από το έγκλημα. Η διαδικασία ενώπιον των δικαστικών αρχών διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες.

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Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο κατηγορούμενος παρακολουθούσε συστηματικά τη 39χρονη. Όπως έχει γίνει γνωστό, φέρεται να είχε τοποθετήσει GPS στο όχημά της, ενώ ερευνάται και η χρήση συσκευής καταγραφής συνομιλιών στο σπίτι.

Παράλληλα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Star, σε λογιστικό γραφείο όπου εργαζόταν ο 41χρονος εντοπίστηκε σκληρός δίσκος, ο οποίος έχει κατασχεθεί και εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ενδέχεται να περιέχει αρχεία και καταγραφές που σχετίζονται με τη συσκευή παρακολούθησης, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει νέα στοιχεία για τις κινήσεις και τη συμπεριφορά του κατηγορούμενου πριν από τη γυναικοκτονία.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να αξιολογούν κάθε διαθέσιμο εύρημα προκειμένου να διαμορφώσουν πληρέστερη εικόνα για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του εγκλήματος.