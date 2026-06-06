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Υπό έντονες αποδοκιμασίες πέρασε την πόρτα της Ανακρίτριας Καλαμάτας ο 41χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 39χρονης συζύγου του, Βασιλικής.

Ο κατηγορούμενος έφτασε λίγο μετά τις 10:30 το πρωί υπό ισχυρή αστυνομική συνοδεία. Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας είχαν συγκεντρωθεί πολίτες, ζητώντας ουσιαστικότερη προστασία των θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

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Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την προφυλάκισή του ή μη.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με μαρτυρίες, η 39χρονη είχε χάσει δύο παιδιά επειδή την χτυπούσε όταν ήταν έγκυος.