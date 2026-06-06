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Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί εκ νέου σήμερα ο 41χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αναμένεται να επαναλάβει τον ισχυρισμό ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, υποστηρίζοντας πως δέχθηκε πρώτα επίθεση από τη γυναίκα και στη συνέχεια της αφαίρεσε το μαχαίρι πριν τη σκοτώσει.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα φαίνεται να προκύπτει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με αυτά, η 39χρονη δέχθηκε συνολικά 45 μαχαιριές, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Άτομα από το στενό περιβάλλον της Βασιλικής περιγράφουν μια μακρά περίοδο φόβου και πίεσης, αποδίδοντάς την στην παθολογική ζήλια του 41χρονου. Όπως αναφέρουν, την παρακολουθούσε συστηματικά, φέρεται να είχε τοποθετήσει συσκευή γεωεντοπισμού στο αυτοκίνητό της, ενώ της είχε απαγορεύσει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, φέρεται να είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ με το ψευδώνυμο «thana_tos8511».

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη, μιλώντας στο Mega, η δικηγόρος της Βασιλικής, ο 41χρονος την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. «Την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δε θα πάρεις ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”. Αυτός ήταν ο μεγάλος της φόβος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, υποστήριξε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤnews ότι τα στοιχεία της έρευνας παραπέμπουν σε προσπάθεια σκηνοθέτησης της σκηνής του εγκλήματος.

«Τα στοιχεία της σκηνής έδειχναν από την αρχή ότι είναι σκηνοθετημένα και δεν είναι πραγματικά γεγονότα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η θέση του μαχαιριού στο αριστερό χέρι του θύματος, σε συνδυασμό με τη σοβαρότητα των τραυμάτων, δεν συνάδει με τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας.

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Ο ίδιος αναφέρθηκε επίσης στα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί, μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικά αρχεία και καταγραφές, τονίζοντας ότι «δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε εμμονή», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία από τις συσκευές που έχουν κατασχεθεί.

Παράλληλα, στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα θύματα κακοποιητικών σχέσεων όταν επιχειρούν να απομακρυνθούν, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά. Όπως ανέφερε, συχνά οι απειλές και ο φόβος λειτουργούν αποτρεπτικά.

Όπως είπε, στην υπό εξέταση περίπτωση η γυναίκα φέρεται να δεχόταν πιέσεις και εκφοβισμό, με τον δράστη να την απειλεί ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της αν αποχωρήσει από τη σχέση.

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Καταλήγοντας, υπογράμμισε: «Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορούμε το θύμα. Πρέπει να το εμψυχώσουμε, να το συμβουλεύουμε και να παρεμβαίνουμε όπου υπάρχει γνώση τέτοιων περιστατικών, ώστε να ενημερώνεται η αστυνομία».