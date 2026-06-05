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Νέα στοιχεία προκύπτουν για την δολοφονίας της 39χρονης στην Καλαμάτα, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει ηχητικές καταγραφές της άτυχης γυναίκας που ενδέχεται να ρίξουν φως στα κίνητρα και τις συνθήκες που οδήγησαν τον 41χρονο στο έγκλημα.

Η απολογία του συζύγου, που έχει ομολογήσει την πράξη του, δεν έγινε τελικά χθες, παρότι πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας λίγο μετά τις 11 το πρωί και παρέμεινε στον χώρο για περίπου μία ώρα, προτού ζητήσει και λάβει νέα προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο. Πρόκειται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διαδικασία, για την τελευταία προθεσμία που μπορούσε να λάβει.

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Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για το αίτημα αναβολής φαίνεται ότι έπαιξαν τα νέα στοιχεία που έχουν ενταχθεί στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης, η πραγματογνωμοσύνη της ιατροδικαστικής εξέτασης περιήλθε στα χέρια της υπεράσπισης μόλις το πρωί της προηγούμενης ημέρας, γεγονός που, όπως υποστήριξε, δεν άφησε επαρκή χρόνο για τη μελέτη της.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ηχητικές καταγραφές που φέρεται να εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αρχεία βρέθηκαν σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στο γραφείο όπου εργαζόταν ο κατηγορούμενος. Μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται συνομιλίες της συζύγου του, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί με ποιον τρόπο πραγματοποιούνταν η καταγραφή τους.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται τόσο στον χώρο εργασίας του 41χρονου όσο και στην κατοικία όπου διέμενε το ζευγάρι.

Οι αστυνομία έχει κατασχέσει και αποστείλει στα εγκληματολογικά εργαστήρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων και άλλα ψηφιακά πειστήρια. Οι αναλύσεις των ευρημάτων θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν στοιχεία που θα βοηθήσουν τις Αρχές να διαπιστώσουν εάν πρόκειται για έγκλημα που είχε προμελετηθεί, αλλά και να φωτίσουν τα κίνητρα του δράστη.

Αλλάζει το αφήγημά του για τη μοιραία νύχτα ο κατηγορύμενος

Τα νεότερα δεδομένα φαίνεται επίσης να ενισχύουν την εικόνα μιας έντονης εμμονής του 41χρονου απέναντι στη σύζυγό του, ενώ καταγράφεται μεταβολή στην περιγραφή των γεγονότων από την πλευρά του κατηγορουμένου.

Ενώ αρχικά φερόταν να υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση που οδήγησε στο έγκλημα, πλέον φαίνεται να προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ του ζευγαριού πριν από τη δολοφονία.

Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα κρίσιμα στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στην απολογία του 41χρονου το Σάββατο, από την οποία αναμένεται να δοθούν απαντήσεις σε σειρά ερωτημάτων που παραμένουν ανοιχτά στην υπόθεση