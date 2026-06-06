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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 41χρονος συζυγοκτόνος στην Καλαμάτα. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του έπειτα από την πολύωρη απολογία του.

Σύμφωνα με το tharrosnews.gr, έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς γυναίκες, οι οποίες αποδοκίμασαν τον δράστη.

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Η απολογία του έγινε σήμερα, ύστερα από δεύτερη αναβολή που είχε ζητήσει και λάβει ο κατηγορούμενος.

Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι η δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα, δεν ήταν προσχεδιασμένη, αλλά βρισκόταν εν βρασμώ ψυχικής ορμής, καθώς λίγο νωρίτερα είχε γίνει μεγάλος καυγάς μεταξύ τους, κάτι που όμως φαίνεται να μην έπεισε ανακριτή και εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας, κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές την 39χονη Βασιλική, με τα δύο παιδιά τους μάλιστα, ηλικίας 10 και 6 χρόνων να κοιμούνται στο διπλανό δωμάτιο.

Πηγή Φωτογραφίας: tharrosnews.gr