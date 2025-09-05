Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα πολυώροφο κτίριο στην πόλη της Γάζας, το οποίο, όπως υποστηρίζει, χρησιμοποιεί η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς. Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε ενώ το Ισραήλ δήλωσε ότι σχεδιάζει να καταλάβει την πόλη.

Σύμφωνα με τον στρατό, «η Χαμάς είχε εγκαταστήσει στο κτίριο υποδομές για την προετοιμασία και την εκτόξευση επιθέσεων κατά των ισραηλινών στρατιωτών».

Πριν την επίθεση, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ελήφθησαν μέτρα για την προστασία των αμάχων, περιλαμβανομένων προειδοποιήσεων προς τον πληθυσμό, χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορικής επιτήρησης και πληροφοριών από μυστικές υπηρεσίες.

Το 12όροφο κτίριο, γνωστό ως «Πύργος Μουστάχα», είναι ένα από τα ψηλότερα στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ αρκετοί άμαχοι που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο αλ Σίφα για ιατρική περίθαλψη.