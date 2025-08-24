«Αυτό που έκανε στη μαμά μου…θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”» δήλωσε στον «Ταχυδρόμο» η κόρη του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο.

«Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, “έφυγε” από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Είμαι εγώ και τα αδέρφια μου. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα. Όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας» είπε σύμφωνα με την εφημερίδα, προσθέτοντας πως «το μυστικό της οικογένειάς μου δεν θα το πω. Θα το κρατάω μέσα μου. Το τι περνούσαμε το ξέρουμε εμείς. Τη μητέρα μου και εμάς τα παιδιά της, μας ζηλεύανε. Ήμασταν μια οικογένεια που τη ζηλεύανε, τη θαυμάζανε. Τώρα αυτός μας κατέστρεψε».

Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδιοικογενειακής βίας διώκεται ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 36χρονης. Ο 40χρονος,που συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου, εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής ενώπιον του εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 10:00 το πρωί. Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.