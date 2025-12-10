Αστυνομικός στον Βόλο τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι την Τρίτη από διαρρήκτη που έβγαλε μαχαίρι όταν ο ίδιος και συνάδελφός του μπήκαν στο σπίτι για να τον συλλάβουν.

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Ο διαρρήκτης συνελήφθη

Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας αναφέρει τα εξής:

«Την ώρα που σε όλη την Ελλάδα για ακόμη μια φορά διαδραματίζεται το χιλιοπαιγμενο έργο των εκάστοτε κυβερνήσεων με τους αστυνομικούς να γίνονται “σάκοι του μποξ” ξεπλένοντας αμαρτίες ” φραπεδων” και ” οπεκεπεδων”, φέρνοντας τους αντιμέτωπους με τη κοινωνία, υπάρχουν και συνάδελφοι που συνεχίζουν να προασπίζουν το υπέρτατο αγαθό της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.

Έτσι και ο Σωτήρης κατά τη διάρκεια της απογευματινής του βάρδιας στην ΥΔΕΕ Βόλου, σήμερα 09/12/2025, έλαβε σήμα για διαρρήκτη εντός οικίας. Τάχιστα με το υπηρεσιακό του ζευγάρι μετέβηκαν στο σημείο και στη προσπάθεια τους για τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του δράστη, δέχτηκε επίθεση από μαχαίρι και τραυματίστηκε στο χέρι και στο πόδι.

Άμεσα έγινε η διακομιδή του στο ΓΝ Βόλου όπου και δέχτηκε ιατρική φροντίδα στα τραύματα του χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Με τη συνδρομή ετέρων υπηρεσιών συνελήφθη ο αλλοδαπός δράστης.

Με την ηρωική προσπάθεια του συναδέλφου και όλων όσων συνέδραμαν για ακόμη μια φορά, όσο και αν τεχνηέντως κάποιοι προσπαθούν να μας θέσουν αντιμέτωπους με τη κοινωνία, απέδειξαν πως ο Έλληνας αστυνομικός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να δώσει και τη ζωή του για τη προστασία των πολιτών».

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μαγνησίας εκφράζει τα περαστικά της στο Σωτήρη και κάνει έκκληση στη κοινωνία και στις λοιπές κοινωνικές ομάδες που δικαίως διεκδικούν τα αιτήματα τους να σεβαστούν το τίμιο και το δύσκολο ” μεροκάματο” των αστυνομικών που όλοι τους προέρχονται από τα σπλάχνα οικογενειών βιοπαλαιστών και εργατών κάθε κλάδου».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Ταχυδρόμο