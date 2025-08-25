Θωρακική κάκωση που προκλήθηκε το τέμνον όργανο (εργαλείο ψησίματος που προσομοιάζει με μαχαίρι) έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση της 36χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στον Βόλο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, διαπιστώθηκε ότι το σώμα της φέρει πολλαπλές, άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Ο 40χρονος συζυγοκτόνος διώκεται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 10 το πρωί της Κυριακής, οπότε και θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Υπενθυμίζεται πως είχε συλληφθεί το Σάββατο σε ένα οικόπεδο 200 μέτρα από το σπίτι του, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «καλά της έκανα…αυτό της άξιζε, με απατούσε».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.