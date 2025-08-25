Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας διώκεται ο 40χρονος συζυγοκτόνος- δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, με θύμα 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών.

Ο 40χρονος εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής στον εισαγγελέα, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 10 το πρωί της Κυριακής, οπότε και θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Υπενθυμίζεται πως είχε συλληφθεί το Σάββατο σε ένα οικόπεδο 200 μέτρα από το σπίτι του, ενώ φέρεται να είπε στους αστυνομικούς «καλά της έκανα…αυτό της άξιζε, με απατούσε».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους.