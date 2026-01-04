Σοβαρό επεισόδιο υγείας φέρεται να υπέστη ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής Γιώργος Παπαδάκης, ενώ βρισκόταν στο Κολωνάκι.

Ο δημοσιογράφος υπέστη έμφραγμα και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο και μοτοσικλέτα ταχείας επέμβασης.

Κατά τις πληροφορίες, όταν οι διασώστες παρέλαβαν τον Γιώργο Παπαδάκη, δεν εμφάνιζε σημεία ζωής. Ακολούθως διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Λαϊκό Νοσοκομείο, όπου, έως αυτή την ώρα, το ιατρικό προσωπικό καταβάλλει προσπάθειες ανάνηψης με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την οικογένεια ή το νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται νεότερη ανακοίνωση.

Περισσότερα σε λίγο…