Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) σε κεντρικό σημείο στη Γλυφάδα, όταν ένας γερανός έπεσε πάνω σε κατάστημα εστίασης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο γερανός προσέκρουσε στο εν λόγω κατάστημα επί της οδού Φοίβης, στο κέντρο της Γλυφάδας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Advertisement

Advertisement

Εξαιτίας της πτώσης του γερανού, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στην οδό Φοίβης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

Να σημειωθεί ότι στα τέλη Ιουλίου, γερανοφόρο όχημα προσέκρουσε πάνω σε οικία στο Περιστέρι, με την ιδιοκτήτρια να βρίσκεται εντός, ευρισκόμενη σε κατάσταση σοκ.