Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου (4/10) στο Κερατσίνι, όταν γερανός που εκτελούσε εργασίες προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από το Δημοτικό Κολυμβητήριο. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ένας γερανός που διέπραττε εργασίες στο σημείο, βγήκε απρόσεκτα από το στενό που βρισκόταν και χτύπησε αρκετά σταθμευμένα οχήματα. Κανένας τραυματισμός δεν καταγράφηκε, παρά μόνο κάποιες υλικές ζημιές.

Φωτογραφία: Παναγιώτης Κουφαλέξης

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει σοκαρισμένος: «Στο σημείο δεν υπάρχει καμία σήμανση για απαγόρευση πάρκινγκ! Κανονικά μέσα στα αμάξια θα ήταν παιδιά… καθυστερήσαμε στο κολυμβητήριο λόγω γιατρού, αλλιώς…».