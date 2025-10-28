Σοκάρουν οι τελευταίες πληροφορίες για την «δολοφονική» επίθεση που δέχθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα, από έναν 38χρονο άστεγο στην Γλυφάδα, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και στο παρελθόν έχει αποδράσει ακόμα 18 φορές από ψυχιατρική κλινική.

Όπως περιγράφει η κόρη της 69χρονης, η μητέρα της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για σοβαρά κινητικά προβλήματα, εφόσον καταφέρει να βγει ζωντανή από την «μάχη» που δίνει για να κρατηθεί στην ζωή.

«Η κατάστασή της είναι πάρα πολύ σοβαρή. Δηλαδή εγώ δεν ξέρω εάν η μητέρα μου θα ζήσει. Αυτόν τον άνθρωπο έπρεπε να τον έχουν κλεισμένο μέσα», τόνισε η κόρη της ηλικιωμένης. «Με ειδοποίησαν κάποιες κυρίες που κάνουν μαζί μπάνιο στην θάλασσα, επειδή είναι και αυτές χειμερινές κολυμβήτριες όπως η μητέρα μου», πρόσθεσε.

«Η μητέρα μου χειρουργήθηκε το ίδιο βράδυ και οι γιατροί είπαν ότι υπάρχουν πιθανότητες να μην ζήσει ή να μείνει ανάπηρη. Στο σημείο που χειρουργήθηκε στο κεφάλι έχει ξανά αιμάτωμα», υποστήριξε η κόρη της 69χρονης.

Φωτογραφία του δράστη στο κινητό της 69χρονης

Όπως αποκάλυψε η κόρη της ηλικιωμένης, η μητέρα της είχε στο κινητό της τηλέφωνο φωτογραφία του δράστη, που τραβήχθηκε τρεις ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό.

Στην φωτογραφία αυτή, διακρίνεται ο δράστης σε μακρινή απόσταση, την ώρα που έχει παρέμβει η αστυνομία, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

Την χτύπησε απρόκλητα με πέτρα στο κεφάλι

Η πρωτοφανής επίθεση έλαβε χώρα την Πέμπτη (23/10) όταν η ηλικιωμένη, λίγο πριν φτάσει στην Β’ Πλαζ για το μπάνιο της στην Γλυφάδα, σταμάτησε για λίγο προκειμένου να ταΐσει αδέσποτες γάτες στην 2η Μαρίνα.

Τότε, εμφανίστηκε μπροστά της ο εν λόγω άστεγος, ο οποίος χωρίς κανέναν λόγο άρχισε να την χτυπάει επανειλλημένα στο κεφάλι με μία πέτρα.

Η γυναίκα έχασε αμέσως τις αισθήσεις της και εργαζόμενοι του Δήμου Γλυφάδας που έτυχε να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, έσπευσαν αμέσως να της παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, καλώντας το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία.

Η 69χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ενώ νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ της ιδιωτικής κλινικής «Ιώνιο Θεραπευτήριο». Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έφτασαν στην σύλληψη του 38χρονου άνδρα.

