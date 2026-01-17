Μια τιμητική διάκριση με ξεκάθαρο κοινωνικό μήνυμα απένειμε ο Σύλλογος για Παιδιά με Καρκίνο «Η Πίστη» στον Γρηγόρη Δημητριάδη, αναγνωρίζοντας, όπως επισημάνθηκε, τη σταθερή συμβολή του στο έργο στήριξης παιδιών και οικογενειών που δοκιμάζονται από τη νόσο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Γρηγόρης Δημητριάδης παρέλαβε την τιμητική διάκριση και ευχαρίστησε τον Σύλλογο, τονίζοντας πως η στήριξή του θα συνεχιστεί, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «κάνει το χρέος του» και ότι θα εξακολουθήσει να βοηθά.

Ένας σύλλογος με ιστορία από το 1993

Ο Σύλλογος «Η Πίστη» ιδρύθηκε το 1993 από γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Έκτοτε, η δράση του έχει συνδεθεί με την πρακτική ενίσχυση των παιδιατρικών δομών και την καθημερινή υποστήριξη παιδιών και των οικογενειών τους, με παροχή ιατρικού εξοπλισμού, υλικού εργοθεραπείας, αλλά και με την παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού και ομάδας εθελοντών.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, το έργο του συλλόγου δεν εξαντλείται σε μια «συμβολική» βοήθεια, αλλά στηρίζεται σε συνεχείς παρεμβάσεις που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες: από υλικά και υποδομές μέχρι ανθρώπινη φροντίδα εκεί όπου η πίεση είναι καθημερινή, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους.

Διακρίσεις και σε άλλους φορείς

Κατά τη διάρκεια της ίδιας βραδιάς, τιμητική διάκριση απονεμήθηκε επίσης στην Αντιπρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», Νούλη Μανώλη, καθώς και στην Cosmote Telekom.

Την εκδήλωση συντόνισαν η Πρόεδρος του Συλλόγου «Η Πίστη», Αναστασία Σταματέα, και ο Κωνσταντίνος Δαυλός.

Παρόντες και πολιτικά πρόσωπα

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα από τον πολιτικό χώρο και την αυτοδιοίκηση, όπως οι Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Σπανάκης, Σοφία Νικολάου, Νίκος Ρωμανός, Λευτέρης Κρητικός, Γιάννης Φωστηρόπουλος, καθώς και η Διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σχινά.

Όταν η «στήριξη» αποκτά πρόσωπο

Πέρα από την τυπική διάσταση μιας βράβευσης, τέτοιες πρωτοβουλίες αναδεικνύουν κάτι πιο ουσιαστικό: ότι οι δομές υποστήριξης για παιδιά με καρκίνο δεν μπορούν να λειτουργούν «στον αυτόματο». Χρειάζονται πόρους, συνέργειες, κοινωνική συμμετοχή – και ανθρώπους που επιμένουν να στηρίζουν διαχρονικά, όχι μόνο όταν το θέμα βρίσκεται στην επικαιρότητα.

Για τον Σύλλογο «Η Πίστη», η τιμητική αυτή διάκριση λειτούργησε και ως υπενθύμιση της αποστολής του: να στέκεται δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη, αλλά και στις οικογένειες που χρειάζονται ένα δίχτυ ασφάλειας, ενημέρωσης και πρακτικής βοήθειας.

