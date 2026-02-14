Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νέας Δημοκρατίας στην Ηλεία, τα τοπικά στελέχη αλλά και κεντρικά πολιτικά πρόσωπα της παράταξης συναντήθηκαν σε μία εκδήλωση με ισχυρό πολιτικό τόνο.

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και στρατηγικός συνεργάτης της παράταξης Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν ανάμεσα στους κεντρικούς παρευρισκόμενους μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενώ η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την αξία της κομματικής οργάνωσης και τον κρίσιμο ρόλο των τοπικών δομών για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Στην κοπή πίτας της ΔΕΕΠ Ηλείας



Σε σύντομη παρέμβασή του, ο κ. Δημητριάδης τόνισε ότι η δουλειά στις τοπικές δομές είναι καθοριστική για την επιτυχία της παράταξης και υπογράμμισε πως «η οργάνωση σε ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία προσθέτει ποσοστά στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα, τα οποία δεν αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις».

Αναφερόμενος στη δική του πολιτική πορεία, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει προσωπικές φιλοδοξίες για διεκδίκηση θέσης στις επόμενες εκλογές: «Είμαι στρατιώτης της παράταξης και τίποτα παραπάνω. Είμαι εθελοντής. Δεν σκοπεύω να πολιτευτώ το 2027, δεν έχω καμία προσωπική ατζέντα. Είμαι εδώ μόνο για να βοηθάω».

Στην εκδήλωση, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, συμμετείχαν επίσης ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος και βουλευτής Ηλείας Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Νικολακόπουλος και ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόρδας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην προσφορά του κ. Δημητριάδη και τη συμβολή του στην οργάνωση και τους αγώνες της παράταξης σε εθνικό επίπεδο.

Ο πολιτικός αυτός σταθμός έρχεται σε μία περίοδο που ο κ. Δημητριάδης συνεχίζει να παίζει ενεργό ρόλο στην εσωκομματική ζωή και την επικοινωνία με τις βάσεις της Νέας Δημοκρατίας, εντείνοντας την παρουσία του σε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.