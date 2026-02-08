Ο Γρηγόρης Δημητριάδης συνεχίζει σε εντατικούς ρυθμούς την δραστηριότητα και τις δημόσιες εμφανίσεις του στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου στη Νέα Δημοκρατία.

Εμφανίσεις που συνδέονται ται και με πολιτικά μηνύματα που εκπέμπει στην κατεύθυνση της συσπείρωσης της κομματικής βάσης.

Χθες, ο κ. Δημητριάδης βρέθηκε στην εκδήλωση για την κοπή πίτας της Διοικούσας και της ΟΝΝΕΔ Θεσσαλονίκης.

«Με τους περισσότερους από εσάς έχουμε κοινούς αγώνες πάρα πολλά χρόνια. Και θα συνεχίσουμε να έχουμε για τα επόμενα χρόνια. Η οργάνωση της Θεσσαλονίκης είναι με διαφορά η μεγαλύτερη στη χώρα, η πιο δυναμική. Κι αυτό όχι τώρα, από παλιά. Και θα συνεχίσει να είναι. Ήμουν δίπλα σας, είμαι δίπλα σας και θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας όσο μπορώ κι αυτό δε θα σταματήσει ποτέ. Εύχομαι καλούς αγώνες, καλή δύναμη και πάνω από όλα να έχουμε υγεία. Τα υπόλοιπα θα τα φτιάξουμε μόνοι μας. Να είστε όλοι γεροί, καλή χρονιά!», έγραψε σε ανάρτησή του.