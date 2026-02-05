«Τι είναι η Νέα Δημοκρατία; Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τι είναι επίσης η Νέα Δημοκρατία; Είναι το μόνο κόμμα που είναι πενήντα χρόνια σε υψηλές θέσεις στην επιλογή του κόσμου. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε εδώ όλοι εμείς σήμερα, είναι ένα παράδειγμα. Όλες οι γενιές, όλοι αγωνιζόμαστε, όλοι προσπαθούμε και πάνω από όλα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, η οποία πάντα βοηθάει ο ένας τον άλλον. Με τον κύριο Καραγκούνη είχα εξαιρετική συνεργασία όλα τα χρόνια, γίναμε φίλοι. Με τη Σοφία τη Βούλτεψη τα έφερε η ζωή, κάποτε ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και ο πατέρας της, ο Γιάννης Βούλτεψης, ήταν όχι μόνο πολύ στενοί συνεργάτες, αλλά και πολύ φίλοι. Ο παππούς μου μου έλεγε πάντα: «Δεν πας πουθενά στη ζωή χωρίς τους φίλους σου. Δεν πουλάς ποτέ τους φίλους σου. Με τους φίλους σου θα τερματίζεις». Και τώρα τα έφερε η ζωή να συνεχίζουμε, η Σοφία κι εγώ, να κάνουμε τους αγώνες που κάνανε οι προηγούμενοι και να προχωράμε και στην επόμενη γενιά, γιατί είναι εδώ κι ο γιος της κυρίας Βούλτεψη και να συνεχίζουμε. Θέλω να πω δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή νοοτροπία. Οργανισμός που δεν εξελίσσεται, που δεν προοδεύει, που δεν προσπαθεί να μεγαλώνει, όλα αυτά. Αυτός ο οργανισμός θα πεθάνει. Εμείς είμαστε οι μόνοι που καταφέρνουμε κάθε φορά να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Κι αυτό ξεκινάει γιατί έχουμε τις σωστές αξίες και προσπαθούμε. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σε ό,τι με αφορά, θα είμαι πάντα δίπλα σας. Με οποιαδήποτε ιδιότητα, δεν έχει να κάνει. Είμαι εδώ για να βοηθάω. Το έχω δείξει, το έδειξα κι όταν υπηρέτησα την κυβέρνηση, το έδειξα και πριν όταν ήμασταν αντιπολίτευση και θα συνεχίσω όσο έχω δυνάμεις και όσο είμαι όρθιος. Αυτό που κάνετε είναι ιερό, είναι δύσκολο. Αφήνετε τις δουλειές σας και τρέχετε για την παράταξη. Αυτή η παράταξη κρατάει τη χώρα. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή χρονιά, να είστε όλοι γεροί. Καλή δύναμη!»

Ενεργός και προσηλωμένος στην προσυνεδριακή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εντός του “στρατοπέδου” της Νέας Δημοκρκατίας παραμένει ο πρώην διευθυντής στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε εκδήλωση που οργάνωσε στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ευβοίας (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου), ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν παρών – όπως και ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και η Σοφία Βούλτεψη – και απευθύνθηκε στο “μέσο Νεοδημοκράτη” κάνοντας λόγο για μία “μεγάλη οικογένεια”:

Γρηγόρης Δημητριάδης στην Εύβοια: “Η ΝΔ είναι 50 χρόνια ψηλά στις επιλογές των Ελλήνων – Αυτή η παράταξη κρατάει τη χώρα” (βίντεο)

Ενεργός και προσηλωμένος στην προσυνεδριακή διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη εντός του "στρατοπέδου" της Νέας Δημοκρκατίας παραμένει ο πρώην διευθυντής στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης. Σε εκδήλωση που οργάνωσε στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Ευβοίας (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου), ο Γρηγόρης Δημητριάδης ήταν παρών - όπως και ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και η Σοφία Βούλτεψη - και απευθύνθηκε στο "μέσο Νεοδημοκράτη" κάνοντας λόγο για μία "μεγάλη οικογένεια":

«Τι είναι η Νέα Δημοκρατία; Είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τι είναι επίσης η Νέα Δημοκρατία; Είναι το μόνο κόμμα που είναι πενήντα χρόνια σε υψηλές θέσεις στην επιλογή του κόσμου. Γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε εδώ όλοι εμείς σήμερα, είναι ένα παράδειγμα. Όλες οι γενιές, όλοι αγωνιζόμαστε, όλοι προσπαθούμε και πάνω από όλα, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, η οποία πάντα βοηθάει ο ένας τον άλλον. Με τον κύριο Καραγκούνη είχα εξαιρετική συνεργασία όλα τα χρόνια, γίναμε φίλοι. Με τη Σοφία τη Βούλτεψη τα έφερε η ζωή, κάποτε ο παππούς μου, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και ο πατέρας της, ο Γιάννης Βούλτεψης, ήταν όχι μόνο πολύ στενοί συνεργάτες, αλλά και πολύ φίλοι. Ο παππούς μου μου έλεγε πάντα: «Δεν πας πουθενά στη ζωή χωρίς τους φίλους σου. Δεν πουλάς ποτέ τους φίλους σου. Με τους φίλους σου θα τερματίζεις». Και τώρα τα έφερε η ζωή να συνεχίζουμε, η Σοφία κι εγώ, να κάνουμε τους αγώνες που κάνανε οι προηγούμενοι και να προχωράμε και στην επόμενη γενιά, γιατί είναι εδώ κι ο γιος της κυρίας Βούλτεψη και να συνεχίζουμε. Θέλω να πω δηλαδή, ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή νοοτροπία. Οργανισμός που δεν εξελίσσεται, που δεν προοδεύει, που δεν προσπαθεί να μεγαλώνει, όλα αυτά. Αυτός ο οργανισμός θα πεθάνει. Εμείς είμαστε οι μόνοι που καταφέρνουμε κάθε φορά να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Κι αυτό ξεκινάει γιατί έχουμε τις σωστές αξίες και προσπαθούμε. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Σε ό,τι με αφορά, θα είμαι πάντα δίπλα σας. Με οποιαδήποτε ιδιότητα, δεν έχει να κάνει. Είμαι εδώ για να βοηθάω. Το έχω δείξει, το έδειξα κι όταν υπηρέτησα την κυβέρνηση, το έδειξα και πριν όταν ήμασταν αντιπολίτευση και θα συνεχίσω όσο έχω δυνάμεις και όσο είμαι όρθιος. Αυτό που κάνετε είναι ιερό, είναι δύσκολο. Αφήνετε τις δουλειές σας και τρέχετε για την παράταξη. Αυτή η παράταξη κρατάει τη χώρα. Εύχομαι σε όλους υγεία, καλή χρονιά, να είστε όλοι γεροί. Καλή δύναμη!»