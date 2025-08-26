Να αποσυρθούν άμεσα συγκεκριμένα άρθρα στο νέο νομοσχέδιο, που τέθηκε σε διαβούλευση από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητά η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8).

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά έρχεται να διευκολύνει την καθημερινότητα χιλιάδων εργαζομένων και εργοδοτών. Παρόλα αυτά, το νέο πακέτο αλλαγών προκάλεσε την αντίδραση της ΓΣΕΕ, η οποία υποστηρίζει ότι «η υπερ-διευθέτηση του χρόνου εργασίας πλήττει τους πλέον ευάλωτους και σε συνθήκες διαρκούς επισφάλειας εργαζόμενους».

Advertisement

Advertisement

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι μετά από τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης απαιτείται η «αναγκαία κοινωνική διαπραγμάτευση ως στοιχειώδες συστατικό πλουραλιστικής διαδικασίας νομοθέτησης».

ΓΣΕΕ: «Αποδυναμώνει τις συλλογικές συμβάσεις»

Σύμφωνα με την ΓΣΕΕ, «το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου δεν καθιστά απλώς αφόρητες τις συνθήκες εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων» αλλά «αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μιας που η διευθέτηση του χρόνου εργασίας αποτελεί πανευρωπαϊκά βασικό πυλώνα των ΣΣΕ.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ελάχιστα έλαβε υπόψη της τις θέσεις των εργαζόμενων αλλά και άλλων εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων». Αντίθετα και πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, η κυβέρνηση επέλεξε να «παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα και ταυτόχρονα καταφέροντας ένα ισχυρό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα και στη διαδικασία ρύθμισης τέτοιας υφής θεμάτων μόνο μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Σε μια περίοδο που λόγω των κάκιστων συνθηκών εργασίας και αμοιβής η χώρα αιμορραγεί πληθυσμιακά, τέτοια νομοθετήματα επιδεινώνουν την κατάσταση στους χώρους δουλειάς.

Τέλος, στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «η προσχηματική μετάθεση της εφαρμογής του 13ωρου σε έναν εργοδότη ή της λήψης της ετήσιας άδειας στη “βούληση του εργαζόμενου”, όταν η σχέση εργοδότη-εργαζόμενου είναι ξεκάθαρα ανισοβαρής, αποκαλύπτει την πρόθεση του νομοθέτη» συμπληρώνοντας ότι «φαίνεται πως ξεχνούν την καταδίκη της χώρας το 2014 από το Συμβούλιο της Ευρώπης μετά από καταγγελία της ΓΣΕΕ για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ