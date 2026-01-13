την τελική ευθεία βρίσκεται ο Τάιλερ Μακμπέθ για το άνοιγμα του πολυτελούς γυμναστηρίου του στο κέντρο της Αθήνας, φέρνοντας στη χώρα ένα από τα πιο γνωστά fitness brands διεθνώς. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΑΝΤ1, ο σύζυγος του Στέφανου Κασσελάκη αναμένεται να εγκαινιάσει το Barry’s GREECE τον ερχόμενο Μάρτιο, σηματοδοτώντας την είσοδο της Αθήνας στον παγκόσμιο χάρτη των luxury gyms.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, έχουν ήδη ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες για τη μίσθωση του χώρου, με τις απαραίτητες υπογραφές να έχουν «πέσει». Το μισθωτήριο συμβόλαιο έχει διάρκεια έξι ετών και προβλέπει ιδιαίτερα υψηλό ενοίκιο.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, για τα τρία πρώτα χρόνια το μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται στις 21.000 ευρώ, ενώ για την επόμενη τριετία αυξάνεται στις 25.000 ευρώ. Έτσι, το συνολικό κόστος των ενοικίων για τα πρώτα τρία χρόνια λειτουργίας φτάνει τις 756.000 ευρώ, ενώ σε βάθος εξαετίας ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το κόστος της συνδρομής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βασική μηνιαία χρέωση για τα μέλη θα ξεκινά από τα 200 ευρώ, τοποθετώντας το Barry’s GREECE στην κατηγορία των πιο ακριβών γυμναστηρίων της χώρας.

Παράλληλα, ο Τάιλερ Μακμπέθ φαίνεται να μην περιορίζεται μόνο σε ένα σημείο. Όπως μεταδόθηκε, βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με δύο υπερπολυτελή ξενοδοχεία για πιθανές in-house συνεργασίες, με στόχο τη δημιουργία παραρτημάτων του γυμναστηρίου εντός ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, επεκτείνοντας περαιτέρω το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά.