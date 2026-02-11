Το κέντρο της Αθήνας χτυπά σε ασιατικούς ρυθμούς καθώς η Πλατεία Κοτζιά μεταμορφώθηκε την Τετάρτη (11/2) σε μια μικρή… Chinatown για τον εορτασμό της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς.

Το 2026 είναι η χρονιά του αλόγου και η Πλατεία Κοτζιά γεμίζει χρώματα, αρώματα και χαμόγελα με ένα μοναδικό παζάρι αφιερωμένο στην Κινεζική Πρωτοχρονιά!

Με αφορμή την έλευση του «Έτους του Αλόγου» για το 2026, εκατοντάδες Αθηναίοι, τουρίστες και μέλη της κινεζικής κοινότητας πλημμύρισαν τον χώρο μπροστά από το Δημαρχείο, συμμετέχοντας σε μια γιορτή γεμάτη χρώμα, κίνηση και παράδοση.

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00, μπορείτε να απολαύστε εντυπωσιακές παραστάσεις κάθε ώρα, αυθεντικές κινεζικές γεύσεις, επιδείξεις kung fu, παραδοσιακές ενδυμασίες hanfu, χειροτεχνίες, καλλιγραφία και μια ξεχωριστή τελετή τσαγιού!

Να σημειωθεί πως λόγω της Κινεζικής Πρωτοχρονιάς, το Προξενικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κίνας στην Αθήνα θα παραμείνει κλειστό από τις 16 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026.