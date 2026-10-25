Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πανελλαδική καταγραφή του 2022 ανέδειξε 45.037 δικηγόρους, με τις γυναίκες να αποτελούν την πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2026, οι γυναίκες κυριαρχούν και στο δικαστικό σώμα, καταλαμβάνοντας το 75,5% των θέσεων των επαγγελματιών δικαστών.

Η Ελλάδα διαθέτει λιγότερους εισαγγελείς αναλογικά με τον πληθυσμό της σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και περιορισμένη διοικητική υποστήριξη.

Τα στοιχεία για το δικαστικό έτος 2024–2025 καταδεικνύουν ποσοστό διεκπεραίωσης υποθέσεων 99,6% στα Πρωτοδικεία, παρά τις δυσκολίες στην εξαγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων.

Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης απαιτεί επαρκείς γραμματείες, σύγχρονες υποδομές και αξιόπιστα πληροφοριακά συστήματα, πέρα από την απλή στελέχωση του δικαστικού κλάδου.

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Η πρώτη καθιερώθηκε το 2003 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η δεύτερη το 2014 με πρωτοβουλία του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης (CCBE). Στην Ελλάδα, η συζήτηση αφορά ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και χρόνο απονομής της δικαιοσύνης.

Πόσοι είναι οι δικηγόροι – Και πόσες οι γυναίκες

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Στην πανελλαδική καταγραφή του δικηγορικού σώματος για το 2022 εμφανίζονται 45.037 δικηγόροι: 26.674 γυναίκες (59,23%) και 18.357 άνδρες (40,77%). Πρόκειται για τεκμηριωμένη ιστορική αποτύπωση, όχι για επιβεβαιωμένο σημερινό σύνολο του 2026. Για το 2021 είχαν καταγραφεί 43.240 δικηγόροι.

Οι δικαστές: Γυναικεία πλειοψηφία

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο του 2026, στην Ελλάδα καταγράφονται 2.704 επαγγελματίες δικαστές, εκ των οποίων 2.042 γυναίκες και 662 άνδρες. Το ποσοστό των γυναικών φτάνει το 75,5%. Οι ορισμοί και τα έτη αναφοράς των ευρωπαϊκών σειρών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε σύγκριση.

Εισαγγελείς, γραμματείς και ανακριτές

Η ειδική έκθεση CEPEJ για την Ελλάδα καταγράφει για το 2023 συνολικά 623 εισαγγελείς: 400 γυναίκες και 223 άνδρες. Από αυτούς 392 υπηρετούσαν στον πρώτο βαθμό, 204 στον δεύτερο και 27 στον ανώτατο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει το 2026 μόλις έξι εισαγγελείς ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 14,5 κατά μέσο όρο στην ΕΕ.

Η ίδια ευρωπαϊκή έκθεση αναφέρει αναλογία περίπου 1,2 δικαστικών υπαλλήλων ανά δικαστή στην Ελλάδα, έναντι 3 στην ΕΕ. Οι γραμματείς αποτελούν μέρος του διοικητικού και δικαστικού υποστηρικτικού προσωπικού, όχι πρόσθετο αριθμό που μπορεί να προστεθεί χωρίς έλεγχο. Οι ανακριτές είναι δικαστικοί λειτουργοί που ασκούν ανακριτικά καθήκοντα· δεν συνιστούν ανεξάρτητο σώμα προς άθροιση με τους δικαστές. Δεν εντοπίστηκε αξιόπιστος, ενιαίος και πρόσφατος δημόσιος πανελλαδικός αριθμός αποκλειστικά για γραμματείς ή ανακριτές.

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Πόσες αίθουσες υπάρχουν

Δεν εντοπίστηκε δημοσιευμένη, επικαιροποιημένη ενιαία απογραφή του αριθμού των ενεργών δικαστικών αιθουσών πανελλαδικά. Ο αριθμός των δικαστικών κτιρίων ή των δικαστηρίων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των αιθουσών. Επομένως, η παράθεση συγκεκριμένου συνόλου χωρίς επίσημη απογραφή θα ήταν παραπλανητική.

Πόσες υποθέσεις εκδικάζονται κάθε χρόνο

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Για το δικαστικό έτος 2024–2025, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, στα Πρωτοδικεία εισήλθαν 417.565 υποθέσεις και περαιώθηκαν 415.555, δηλαδή ποσοστό διεκπεραίωσης 99,6%. Το προηγούμενο δικαστικό έτος 2023–2024 είχαν εισέλθει 201.479 και περαιωθεί 173.714. Οι αριθμοί αφορούν το συγκεκριμένο επίπεδο δικαστηρίων και τη συγκεκριμένη παρουσίαση· δεν αποτελούν το σύνολο όλων των ποινικών, πολιτικών και διοικητικών υποθέσεων όλων των βαθμίδων της χώρας.

Η διάκριση ανάμεσα σε εισερχόμενες, συζητηθείσες, περαιωθείσες υποθέσεις και εκδοθείσες αποφάσεις είναι κρίσιμη: οι κατηγορίες αυτές δεν είναι ταυτόσημες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία ανά βαθμό δικαιοδοσίας, χωρίς να προκύπτει από τα διαθέσιμα συγκεντρωτικά δεδομένα ένας ενιαίος, απολύτως συγκρίσιμος ετήσιος αριθμός για όλες τις δικαιοδοσίες.

Το πραγματικό στοίχημα της Δικαιοσύνης

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Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό δικαστών αναλογικά με τον πληθυσμό της, αλλά αισθητά μικρότερη διοικητική υποστήριξη και αναλογικά λιγότερους εισαγγελείς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης δεν είναι μόνο θέμα περισσότερων δικαστών: χρειάζονται επαρκείς γραμματείες, σύγχρονες αίθουσες, λειτουργικά πληροφοριακά συστήματα και αξιόπιστη δημόσια στατιστική πληροφόρηση. Η 25η Οκτωβρίου είναι ευκαιρία να μετρηθεί όχι απλώς πόσοι υπηρετούν τη Δικαιοσύνη, αλλά πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά εξυπηρετείται ο πολίτης.

Πηγές και χρονολογία στοιχείων

Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, στατιστικά 2021–2022: https://www.dsvolou.gr/adminsetc/ftp/objects/220405084551..pdf

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Eurostat, 17/7/2026: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/edn-20260717-1

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CEPEJ, Greece country fiche 2023: https://rm.coe.int/cepej-country-fiche-scoreboard-greece-2023/1680b6abd8

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση Κράτους Δικαίου 2026: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:52026SC0908

Υπουργείο Δικαιοσύνης, στατιστικά: https://ministryofjustice.gr/?page_id=1603

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