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Ο ίδιος άσκησε κριτική στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της ηγεσίας της δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης από την εκτελεστική εξουσία.

Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι ο εγκλεισμός ανηλίκων δεν αντιμετωπίζει τις αιτίες της εγκληματικότητας.

Τέλος, κάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ακούσει διαφορετικές κοινωνικές φωνές, προκειμένου να αποκτήσει μια πιο αντικειμενική εικόνα για τα προβλήματα της χώρας.

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Μια συνέντευξη χωρίς περιστροφές, με σκληρές επισημάνσεις για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την κυβερνητική εξουσία, την εγκληματικότητα και τις συνθήκες εργασίας των δικηγόρων, παραχώρησε στη HuffPost ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρης Βερβεσός.

Ένας άνθρωπος που εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων, παρά την αποχώρησή του από την προεδρία του ΔΣΑ.

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«Δεν με έδιωξαν οι συνάδελφοι, με έβγαλε ο νόμος»

Ο Δημήτρης Βερβεσός δεν κρύβει την πικρία του για τον περιορισμό των συνεχόμενων θητειών.

«Αν οι συνάδελφοί μου δεν με είχαν ψηφίσει, δεν θα στεναχωριόμουν. Δεν με έδιωξε ο κόσμος, με έβγαλε ο νόμος», υπογραμμίζει.

Για τον διάδοχό του, Ανδρέα Κουτσόλαμπρο, εκφράζεται θετικά, αναγνωρίζοντας ότι συνεχίζει τη διεκδικητική πορεία του Συλλόγου.

«Οι νέοι δικηγόροι φυτοζωούν με 650 και 1.100 ευρώ»

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός εμφανίζεται για την οικονομική κατάσταση των νέων συναδέλφων του.

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«Οι ασκούμενοι παίρνουν 650 ευρώ και οι νέοι δικηγόροι 1.000 με 1.100 ευρώ. Πώς θα νοικιάσουν σπίτι; Πώς θα δημιουργήσουν οικογένεια;»

Καταγγέλλει παράλληλα τη δυσλειτουργία της ψηφιακής Δικαιοσύνης. Πιστοποιητικά που παλαιότερα εκδίδονταν σε λίγες ημέρες, όπως αναφέρει, σήμερα μπορεί να απαιτούν τρεις ή τέσσερις μήνες.

«Η Δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά δεν είναι κουφή»

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Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο ηχηρή παρέμβαση της συνέντευξης.

«Η Δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά δεν είναι κουφή. Ακούει. Και ακούει κυρίως τα κελαηδίσματα της εκτελεστικής και οικονομικής εξουσίας».

Ο πρώην πρόεδρος του ΔΣΑ διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στο σύνολο των δικαστικών λειτουργών. Επιμένει, όμως, ότι ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων δημιουργεί σχέσεις εξάρτησης.

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Θέτει επίσης ζήτημα για την τοποθέτηση συνταξιούχων ανώτατων δικαστικών σε δημόσιες θέσεις, ενώ επικαλείται μεγάλες δικαστικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τις υποκλοπές, για να εκφράσει τον προβληματισμό του.

Φλωρίδης: «Καλός υπουργός για τους δικηγόρους, υπερβολικός στις ποινές»

Ο Δημήτρης Βερβεσός αναγνωρίζει στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη θετικές παρεμβάσεις στα επαγγελματικά ζητήματα των δικηγόρων.

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Διαφωνεί, ωστόσο, με τη συνεχή αυστηροποίηση του ποινικού πλαισίου.

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«Οι γυναικοκτονίες δεν σταμάτησαν. Η ανήλικη παραβατικότητα δεν σταμάτησε. Η οπαδική βία δεν σταμάτησε».

Προειδοποιεί ότι οι φυλακές γεμίζουν, χωρίς να αντιμετωπίζονται οι βαθύτερες αιτίες της εγκληματικότητας.

«Οι φυλακές ανηλίκων είναι μεταπτυχιακό στο έγκλημα»

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Ακόμη πιο σκληρή είναι η περιγραφή του για τον εγκλεισμό ανηλίκων.

«Οι φυλακές ανηλίκων είναι μεταπτυχιακό στο έγκλημα», λέει χαρακτηριστικά.

Ζητά διαφορετική μεταχείριση των ανήλικων παραβατών, διαχωρισμό των κρατουμένων ανάλογα με τη βαρύτητα των αδικημάτων και ουσιαστική συμμετοχή ψυχολόγων και κοινωνιολόγων στην αντιμετώπιση της νεανικής βίας.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η Δικαστική Αστυνομία, ώστε να αποδεσμευθούν αστυνομικοί για την ασφάλεια των γειτονιών.

Η επιστροφή στον ΔΣΑ και το μήνυμα στον Μητσοτάκη

Για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην προεδρία του ΔΣΑ δηλώνει ότι επιθυμεί να συνεχίσει να προσφέρει, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, χωρίς να αμφισβητεί τον σημερινό πρόεδρο.

Απορρίπτει, παράλληλα, τις συζητήσεις περί βουλευτικής υποψηφιότητας.

Στην τελευταία ερώτησή μου, τι θα έλεγε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική:

«Πρόεδρε, μάζεψε δέκα ανθρώπους που να μην είναι δικοί σου. Από διαφορετικές ηλικίες και κοινωνικές τάξεις. Άκουσέ τους να σου πουν τι δεν πάει καλά στη ζωή τους. Γιατί όσο ακούς μόνο τους συμβούλους σου, θα ζεις σε έναν άλλο κόσμο».

Μια πολιτική συμβουλή που έκλεισε μια συνέντευξη με πολλές αιχμές, αλλά και με μια κοινή παραδοχή: η Δικαιοσύνη χρειάζεται ανεξαρτησία, αποτελεσματικότητα και, πάνω απ’ όλα, εμπιστοσύνη από την κοινωνία.