Σαν «πύργος από τραπουλόχαρτα» κατέρρευσε η σκηνή που είχε στηθεί στα Ιωάννινα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Η εντυπωσιακή κατασκευή στην πλατεία Μαβίλη, η οποία προοριζόταν για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα με τις Μέλισσες, δεν άντεξε τους θυελλώδεις ανέμους που έπλητταν την περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα του Σαββάτου, όταν η σκηνή μαζί με τους ειδικούς φωτισμούς και τον υπόλοιπο εξοπλισμό παρασύρθηκαν από τον δυνατό άνεμο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας. Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί καμία διακομιδή, ενώ οι αστυνομικοί φρόντισαν για την ασφαλή απομάκρυνση του κοινού που είχε αρχίσει να συγκεντρώνεται στην παραλίμνια περιοχή.

Μετά το απρόοπτο, τα συνεργεία ξεκίνησαν την αποξήλωση όλων των κατασκευών για τον ήχο και τον φωτισμό, ενώ η συναυλία ματαιώθηκε, προκαλώντας απογοήτευση σε χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες.

Παρά την ακύρωση, η Άννα Βίσση με ανάρτησή της άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει σύντομα στα Ιωάννινα για να πραγματοποιήσει τη συναυλία που τόσο περίμενε το κοινό.