Ο Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, υπεύθυνος για τον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, Κωνσταντίνος Ιαβέρης, μίλησε στο ΕΡΤnews και τον Αντώνη Φουρλή, για τις νέες κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στους δρόμους της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον κ. Ιαβέρη, σε έναν χώρο «στον οποίο συνυπάρχουμε εκατομμύρια πολίτες, είτε οδηγοί αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, πεζοί, άνθρωποι με πατίνια, πολύς κόσμος, κατοικίδια, πρέπει να αρχίσουμε να θέλουμε να εφαρμόσουμε τον ΚΟΚ γιατι μέχρι στιγμής δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τον ΚΟΚ».

Ο πολίτης έχει δικαίωμα ένστασης εντός 7 ημερών από την ημέρα που θα παραλάβει την κλήση της Τροχαίας με τα υλικό από τις κάμερες.

Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι «σε όλη την Ευρώπη, αλλά και σε άλλες μητροπολιτικές περιοχές, το σύστημα με τις κάμερες έχει λειτουργήσει άψογα, έχει φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα που είναι ο κόσμος να μην παραβιάζει τον σηματοδότη αλλά και άλλες σημαντικές εγκληματικές ενέργειες».

Το να περάσει κανείς με κόκκινο «είναι μία εγκληματική ενέργεια και (πράξη) αυτοκτονικής τάσης αλλά ακόμα χειρότερα είναι μια δολοφονική ενέργεια απέναντι σε μία οικογένεια η οποία ανυποψίαστη καθημερινά, δεμένη μέσα στο αυτοκίνητό της, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές και τους κανόνες να τους κλείσει κάποιος το σπίτι. Δεν είναι κάτι διαπραγματεύσιμο αυτό.»

«Η τοποθέτηση καμερών είναι ένα μέρος της βελτιστοποίησης καμερών γιατι δεν είναι η απόλυτη λύση. Εχουμε την ενημέρωση, έχουμε την ευαισθητοποίηση, έχουμε τον εκσυγχρονισμό των μοντέλων των αυτοκινήτων, έχουμε τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και ένα μέρος που είναι πάλι σημαντικό είναι η τοποθέτηση ηλεκτρικών μέσων τα οποία θα προστεθούν στις δυνάμεις της Τροχαίας».

Ως προς το πώς λειτουργεί πρακτικά μια κάμερα της Τροχαίας, ο αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας εξήγησε ότι «με το που ανάβει κόκκινο φανάρι, παίρνει το σήμα η κάμερα τόσο ηλεκτρονικά όσο και οπτικά οπότε αρχίζει και καταγράφει από την άσπρη γραμμή η οποία υπάρχει ακριβώς πριν το φανάρι 6 φωτογραφικά καρέ και ένα βίντεο που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και με 250 χμ/ώρα. Αρα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα αν είναι παραβάτης του κόκκινου ή όχι.»

Συνέχισε λέγοντας ότι η κάμερα «δουλεύει και σε νυχτερινές ώρες με πολύ χαμηλό φωτισμό, είναι εξειδικευμένες οι κάμερες αυτές. Το υλικό αποστέλλεται απευθείας με VPN σε έναν σέρβερ της Τροχαίας» η οποία είναι και η μόνη θεσμικά υπεύθυνη για τη διαχείριση του υλικού και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.