Μια παράνομη και εξαιρετικά επικερδής δραστηριότητα στην Κίνα έχει μετατρέψει ανυποψίαστους πελάτες ξενοδοχείων σε θύματα παράνομης καταγραφής, με εικόνες από ιδιωτικές τους στιγμές να καταλήγουν σε πλατφόρμες πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Τον Απρίλιο του 2023, οι κινεζικές αρχές θέσπισαν νέους κανονισμούς που προβλέπουν τακτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό κρυφών καμερών σε ξενοδοχεία. Ωστόσο, έρευνα διάρκειας 18 μηνών αποκαλύπτει ότι, παρά το αυστηρότερο πλαίσιο, το φαινόμενο όχι μόνο συνεχίζεται αλλά και επεκτείνεται.

Στο πλαίσιο της έρευνας, το BBC εντόπισε έξι ιστοσελίδες και εφαρμογές που προωθούνταν μέσω του Telegram, μιας πλατφόρμας που είναι απαγορευμένη στην Κίνα αλλά χρησιμοποιείται συχνά για παράνομες δραστηριότητες. Οι διαχειριστές των πλατφορμών ισχυρίζονταν ότι μετέδιδαν ζωντανή εικόνα από περισσότερες από 180 κρυφές κάμερες εγκατεστημένες σε ξενοδοχεία. Μία από τις ιστοσελίδες που παρακολουθήθηκαν επί επτά μήνες φιλοξενούσε υλικό από 54 διαφορετικές κάμερες, με περίπου τις μισές να λειτουργούν ταυτόχρονα. Με βάση τα ποσοστά πληρότητας των ξενοδοχείων, εκτιμάται ότι χιλιάδες επισκέπτες ενδέχεται να έχουν καταγραφεί χωρίς να το γνωρίζουν.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Έρικ και της Έμιλι. Ο Έρικ, κάτοικος Χονγκ Κονγκ, παραδέχθηκε ότι από την εφηβεία του παρακολουθούσε τέτοια βίντεο, τα οποία θεωρούσε πιο «αληθινά» σε σχέση με το συμβατικό πορνογραφικό περιεχόμενο. Η στάση του άλλαξε δραματικά όταν ανακάλυψε ότι ο ίδιος και η σύντροφός του είχαν καταγραφεί από κρυφή κάμερα σε ξενοδοχείο της Σεντζέν, λίγες εβδομάδες μετά τη διαμονή τους εκεί.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου μίας ώρας, είχε υποστεί επεξεργασία και είχε αναρτηθεί στο Telegram. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας με την πλατφόρμα, το υλικό αφαιρέθηκε μόνο προσωρινά. Το ζευγάρι δηλώνει ότι ζει πλέον με τον φόβο της επανεμφάνισης του βίντεο, αποφεύγει τη διαμονή σε ξενοδοχεία και λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ώστε να μην είναι εύκολα αναγνωρίσιμο σε δημόσιους χώρους.

Σύμφωνα με την έρευνα, κεντρικό πρόσωπο στο παράνομο κύκλωμα φέρεται να είναι χρήστης με το ψευδώνυμο «AKA». Ο συγκεκριμένος διαχειριζόταν πλατφόρμα livestreaming, πουλώντας συνδρομές έναντι 450 γιουάν τον μήνα (περίπου 65 δολάρια). Οι συνδρομητές αποκτούσαν πρόσβαση σε πέντε κανάλια ζωντανής μετάδοσης, τα οποία περιλάμβαναν πολλαπλά δωμάτια ξενοδοχείων. Ένα μόνο από τα κανάλια του στο Telegram αριθμούσε έως και 10.000 μέλη.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης την ταχύτητα με την οποία το δίκτυο προσαρμόζεται. Σε ξενοδοχείο της Τζεντζόου εντοπίστηκε κρυφή κάμερα τοποθετημένη σε αεραγωγό και συνδεδεμένη απευθείας με το ηλεκτρικό δίκτυο. Αν και η συσκευή αφαιρέθηκε, νέα κάμερα εγκαταστάθηκε σε διαφορετικό ξενοδοχείο μέσα σε λίγες ώρες.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο «AKA» απέσπασε περισσότερα από 160.000 γιουάν μέσα σε έναν χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο τετραπλάσιο του μέσου ετήσιου εισοδήματος στην Κίνα. Παράλληλα, οργανώσεις όπως η RainLily στο Χονγκ Κονγκ επισημαίνουν ότι η οριστική αφαίρεση παράνομου υλικού παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το Telegram ανταποκρίνεται σπάνια σε σχετικά αιτήματα.