Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αναβάθμισε το έκτακτο δελτίο καιρού σε προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων, προβλέποντας ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Εύβοια βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινης προειδοποίησης λόγω της μεγάλης έντασης και διάρκειας των φαινομένων, ενώ μήνυμα από το 112 στάλθηκε στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων.

Πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Σποράδων, της Μαγνησίας, της Χαλκιδικής, της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό εν αναμονή της κακοκαιρίας που θα διαρκέσει έως την Τετάρτη.

Οι θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στη ναυσιπλοΐα, με τις αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

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Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο πριν τις 16.00 σε όσους βρίσκονται σε Εύβοια και Σποράδες ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται στις περιοχές Εύβοιας, Σκύρου και Σποράδων από το μεσημέρι Τρίτης (13/10) έως απόγευμα Τετάρτης (14/10). Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα.

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Σημειώνεται πως η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της προειδοποίησής της για την κακοκαιρία που επηρεάζει την Ελλάδα σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, και αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου.

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με αριθμό 14, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, αναβαθμίστηκε σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ότι η Εύβοια τίθεται σε κόκκινη προειδοποίηση, καθώς προβλέπονται βροχές και καταιγίδες μεγάλης έντασης και διάρκειας, από το απόγευμα της Τρίτης μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Παράλληλα, η ΕΜΥ ανεβάζει την εκτιμώμενη ένταση των ανέμων στο Αιγαίο, προβλέποντας βορειοανατολικούς ανέμους 8 έως 9 μποφόρ και πρόσκαιρα, τοπικά, ακόμη και 10 μποφόρ.

Η νέα προειδοποίηση αποτελεί ουσιαστική επιδείνωση της εικόνας που είχε παρουσιαστεί στο πρωινό δημοσίευμα της HuffPost.

Κόκκινη προειδοποίηση στην Εύβοια – Η μεγαλύτερη ανησυχία

Η Εύβοια είναι η μοναδική περιοχή για την οποία το νέο δελτίο της ΕΜΥ προβλέπει κόκκινη προειδοποίηση.

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Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης και θα συνεχιστούν μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ υπογραμμίζει ότι οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν τόσο ένταση όσο και διάρκεια, ένας συνδυασμός που αυξάνει τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές με ρέματα, χειμάρρους και ευάλωτο οδικό δίκτυο, καθώς και σε περιοχές που έχουν πληγεί από προηγούμενες φυσικές καταστροφές.

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Η κόκκινη προειδοποίηση δεν σημαίνει ότι θα πλημμυρίσει ολόκληρη η Εύβοια. Σημαίνει όμως ότι οι προβλεπόμενες συνθήκες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και απαιτούν αυξημένα μέτρα προστασίας.

Αττική: Ισχυρές καταιγίδες από αργά το απόγευμα

Η Αττική βρίσκεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Σύμφωνα με το νέο δελτίο, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα της Τρίτης και ενδέχεται να συνεχιστούν έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

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Η προειδοποίηση αφορά την Αττική συνολικά, χωρίς να προσδιορίζονται συγκεκριμένοι δήμοι ή συνοικίες ως περισσότερο εκτεθειμένοι.

Αυτό σημαίνει ότι οι απογευματινές και βραδινές μετακινήσεις χρειάζονται προσοχή, κυρίως σε περιοχές με γνωστά προβλήματα απορροής των ομβρίων υδάτων.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στην υπόλοιπη ανατολική Στερεά και στις Κυκλάδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα.

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Μαγνησία και Σποράδες: Καταιγίδες με ένταση και διάρκεια

Σε πορτοκαλί προειδοποίηση τίθενται οι Σποράδες και η ανατολική Θεσσαλία, κυρίως ο νομός Μαγνησίας.

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Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης και θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης.

Η ΕΜΥ επισημαίνει ρητά ότι και σε αυτές τις περιοχές οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Πρόκειται για σημαντική επισήμανση, καθώς οι συνεχείς βροχοπτώσεις μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα ακόμη και χωρίς ακραία ένταση σε κάθε επιμέρους καταιγίδα.

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Χαλκιδική: Πορτοκαλί προειδοποίηση από το μεσημέρι

Η Χαλκιδική περιλαμβάνεται επίσης στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν έντονα.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Για τη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδική αναφορά στο νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων, γεγονός που δεν αποκλείει βροχές ή τοπικές καταιγίδες στην πόλη.

Κρήτη: Μεγάλη προσοχή σε Χανιά και Ρέθυμνο

Η κακοκαιρία θα επηρεάσει σημαντικά και την Κρήτη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις βραδινές ώρες της Τρίτης, κυρίως στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου.

Τα φαινόμενα προβλέπεται να συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η δυτική Κρήτη, επομένως, συγκαταλέγεται στις περιοχές όπου η κακοκαιρία θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Δωδεκάνησα: Επιδείνωση από αργά τη νύχτα

Στα Δωδεκάνησα η έναρξη των ισχυρών φαινομένων τοποθετείται αργά τη νύχτα της Τρίτης.

Οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, με πορτοκαλί προειδοποίηση για το νησιωτικό σύμπλεγμα.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ενημερώσεις, ιδιαίτερα όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν ή να πραγματοποιήσουν θαλάσσιες δραστηριότητες.

Ιόνιο και Πελοπόννησος: Ισχυρά φαινόμενα μέχρι το βράδυ

Για σήμερα Τρίτη, η ΕΜΥ προβλέπει πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Η πορτοκαλί προειδοποίηση για τις συγκεκριμένες περιοχές ισχύει έως τις βραδινές ώρες.

Στις καταιγίδες υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, όπως και σε άλλες θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Αιγαίο: Άνεμοι έως 10 μποφόρ – Προσοχή στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Ένα από τα πλέον ανησυχητικά στοιχεία της αναβαθμισμένης προειδοποίησης είναι η ένταση των ανέμων.

Από το βράδυ της Τρίτης, στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία στο κεντρικό, θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης 8 έως 9 μποφόρ, ενώ πρόσκαιρα και τοπικά ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Οι συνθήκες αυτές θα διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.

Η εξέλιξη δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες για τη ναυσιπλοΐα και ενδέχεται να επηρεάσει ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση για απαγορευτικό απόπλου ή ακυρώσεις δρομολογίων ανήκει στις αρμόδιες λιμενικές αρχές και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες.