Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου γνώρισε για πρώτη φορά τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, μέσω Facebook. Όπως αποκάλυψε, αν και η ίδια ένιωσε αμέσως ενδιαφέρον, εκείνος δεν καταλάβαινε γιατί ασχολούνταν μαζί του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη 21 Απριλίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε αναλυτικά για το πώς ξεκίνησε η σχέση τους, περιγράφοντας όλο το παρασκήνιο: από τον πρώτο τους γάμο στην Αμερική και τον χωρισμό τους, μέχρι την απρόσμενη επανασύνδεση στην Αθήνα έπειτα από χρόνια, με το ζευγάρι να σχεδιάζει πλέον να παντρευτεί ξανά.

Αρχικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στάθηκε στο γεγονός ότι η επαγγελματική της δραστηριότητα αποτελούσε εμπόδιο για τον σύντροφό της: «Με τον Γιάννη γνωριστήκαμε μέσω Facebook, ενώ είχαμε ήδη μια γνωριμία πριν φύγω για την Αμερική, σε καθαρά φιλικό επίπεδο. Εμένα μου άρεσε, αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν του άρεσα κι εγώ. Δεν του άρεσε καθόλου η δουλειά μου, τον αγχώνει η ιδέα ότι δεν θα με βλέπει ποτέ και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ενδιαφερόμουν για εκείνον», ανέφερε.

Στη συνέχεια, περιέγραψε πώς ήρθαν ξανά κοντά: «Υπήρχε ήδη ένα κοινό παρελθόν, χωρίσαμε και εγώ επέστρεψα στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή τον πέτυχα τυχαία στον δρόμο, στην πλατεία Κολωνακίου, ενώ ήμουν με δύο φίλες μετά από μια εκδήλωση. Τον είδα στο απέναντι πεζοδρόμιο και του φώναξα “Γιαννάκη, πού είσαι; Έλα να τα πούμε”. Ήπιαμε ένα ποτό, μετά κι άλλο ένα, και έτσι ξαναήρθαμε κοντά. Η πρόταση γάμου έχει ήδη γίνει. Θέλουμε να παντρευτούμε, απλώς δεν έχουμε προχωρήσει ακόμα. Είμαι αρραβωνιασμένη εδώ και έναν χρόνο και θέλω να το χαρώ. Την πρώτη φορά δεν είχαμε αρραβωνιαστεί και μας έλειψε αυτό το στάδιο», εξήγησε.

Ο Γιάννης Καραβασάνης της έκανε πρόταση γάμου τον Ιούνιο του 2025, κάτι που η ίδια είχε αποκαλύψει μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, όπου έδειχνε και το εντυπωσιακό μονόπετρο που της χάρισε. Όπως έχει αναφέρει, επιθυμία τους είναι ο γάμος να πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, χωρίς όμως να έχουν ξεκινήσει ακόμη τις σχετικές προετοιμασίες.