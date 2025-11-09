Με δημοσίευσή τους στην επιθεώρηση «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society», αστρόνομοι βρετανικών πανεπιστημίων εκτιμούν ότι σε περίπου πέντε δισεκατομμύρια χρόνια, ο Ήλιος θα εξαντλήσει τα καύσιμά του και θα περάσει στη φάση της αυτοκαταστροφής του.

Θα διογκωθεί σε ερυθρό γίγαντα, καταπίνοντας ή καταστρέφοντας τους εσωτερικούς πλανήτες – τον Ερμή, την Αφροδίτη και πιθανότατα τη Γη.

1. The Sun's Evolution (Ultimate threat in ~5

billion years)

Sun will expand into a red giant, boiling oceans and engulfing Earth. https://t.co/O7BmYLpguq pic.twitter.com/MzKmair27t — Earth (@earthcurated) November 4, 2025

Επιστήμονες από τα Πανεπιστήμια Warwick και University College London αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ο Ήλιος όταν διογκωθεί να καταπιεί τη Γη ή αν δεν την καταπιεί να την κάνει κομμάτια ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, η καταστροφή της Γης θα οφείλεται στις λεγόμενες «παλιρροϊκές δυνάμεις».

Όπως η Σελήνη δημιουργεί παλίρροιες στη Γη, έτσι και η αλληλεπίδραση μεταξύ του Ήλιου και των πλανητών του θα ενισχυθεί όσο το άστρο διαστέλλεται. Η βαρυτική αυτή έλξη θα επιβραδύνει την τροχιά της Γης, κάνοντάς την να πλησιάζει σπειροειδώς τον Ήλιο, ώσπου να διαλυθεί ή να απορροφηθεί πλήρως.

☀️ One day, the Sun will become a massive red giant. Here's what the solar system will look like when that happens. pic.twitter.com/GQ3x3XJD9H — Curiosity (@MAstronomers) August 31, 2025

Οι ερευνητές μελέτησαν 130 γιγάντιους πλανήτες γύρω από άστρα που έχουν εξελιχθεί σε ερυθρούς γίγαντες. Διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα τέτοια άστρα δεν έχουν πλέον κοντινούς πλανήτες, ένδειξη ότι αυτοί έχουν ήδη καταστραφεί.

Ενώ τα νεαρά άστρα συχνά φιλοξενούν πλανήτες, μόλις το 0,11% των ερυθρών γιγάντων διατηρεί κάποιον. Το συμπέρασμα είναι ότι, όσο τα άστρα γερνούν, καταβροχθίζουν τους κοντινούς πλανήτες τους. Όταν έρθει η σειρά του Ήλιου, η Γη είτε θα καταποθεί είτε θα μετατραπεί σε καυτό, άψυχο απομεινάρι – ένα σκοτεινό τέλος για τον πλανήτη μας.

(Με πληροφορίες από Royal Astronomical Society)