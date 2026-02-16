Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο θα ξεδιπλωθεί στους ουρανούς την Τρίτη, στις 17 Φεβρουαρίου 2026, όταν μια δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη θα εμφανιστεί σε τμήματα του Νότιου Ημισφαιρίου.

Σε αντίθεση με μια συνηθισμένη μερική έκλειψη, αυτό το φαινόμενο θα δημιουργήσει ένα φωτεινό φωτοστέφανο γύρω από τη Σελήνη, γνωστό ως «Δαχτυλίδι της Φωτιάς».

Οι ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν όταν η Σελήνη περνά ακριβώς ανάμεσα από τη Γη και τον Ήλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της σπάνιας ευθυγράμμισης, η Σελήνη εμποδίζει το φως του Ήλιου και ρίχνει μια κινούμενη σκιά στην επιφάνεια της Γης.

Ωστόσο, δεν είναι όλες οι εκλείψεις ίδιες. Η εμφάνισή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απόσταση της Σελήνης από τη Γη κατά τη στιγμή της ευθυγράμμισης.

Σε μια δακτυλιοειδή έκλειψη, η Σελήνη βρίσκεται κοντά στο απόγειο, το πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τη Γη. Επειδή φαίνεται ελαφρώς μικρότερη στον ουρανό, δεν μπορεί να καλύψει εξ ολοκλήρου τον Ήλιο.

Κατά συνέπεια, ένας φωτεινός δακτύλιος ηλιακού φωτός παραμένει ορατός γύρω από τα άκρα της Σελήνης. Αυτό το λαμπερό περίγραμμα τη διακρίνει από μια ολική ηλιακή έκλειψη, όπου ο Ήλιος εξαφανίζεται εντελώς για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Συγκριτικά, μια μερική έκλειψη καλύπτει μόνο ένα τμήμα του Ήλιου, δημιουργώντας ένα σχήμα που μοιάζει με ημισέληνο.

Η έκλειψη της 17ης Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει στις 11:56 π.μ (ώρα Ελλάδας), με τη μέγιστη ευθυγράμμιση να αναμένεται στις 14:12. Ωστόσο, η ακριβής εμπειρία θα ποικίλει ανάλογα με την τοποθεσία.

February 17, 2026 annular solar eclipse. The ring of fire path is over Antarctica.pic.twitter.com/2hWeiMZc4t — MOON LOVER (@M1ONLOVER) February 16, 2026

Η πλήρης δακτυλιοειδής φάση θα εμφανιστεί κυρίως σε απομονωμένες περιοχές της Ανταρκτικής. Εν τω μεταξύ, αρκετές περιοχές του Νότιου Ημισφαιρίου θα παρακολουθήσουν μια μερική έκλειψη.

Πόλεις της Νότιας Αφρικής, όπως το Κέιπ Τάουν και το Ντέρμπαν, βρίσκονται σε θέση μερικής ορατότητας. Στη Ζιμπάμπουε και στην Τανζανία ενδέχεται επίσης να είναι ορατό το φαινόμενο.

Στη Νότια Αμερική, τμήματα της νότιας Αργεντινής και της Χιλής βρίσκονται εντός της ζώνης μερικής ορατότητας. Τα νησιωτικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων της Μαδαγασκάρης και του Μαυρίκιου, αναμένεται επίσης να έχουν μερική ορατότητα.

Η Ινδία, ωστόσο, θα χάσει αυτό το αστρονομικό γεγονός. Κατά τη στιγμή της μέγιστης ευθυγράμμισης, ο Ήλιος θα βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα εκεί.

Οι παρατηρητές στις περιοχές με ορατότητα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια. Κατάλληλα ηλιακά φίλτρα ή πιστοποιημένα γυαλιά έκλειψης είναι απαραίτητα για την πρόληψη βλαβών στα μάτια κατά την παρακολούθηση αυτού του εντυπωσιακού κοσμικού φαινομένου.

