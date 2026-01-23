Κεκλεισμένων των θυρών διεξάγεται σήμερα (23/1) η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn, με την ίδια να τονίζει σε δηλώσεις της έξω από τα δικαστήρια πως το μόνο που θέλει είναι «δικαιοσύνη, πραγματική τιμωρία και να λάμψει απλά η αλήθεια».

«Σήμερα θα προβληθεί το βίντεο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω ξανά και αν αυτό είναι το κλειδί για την αλήθεια, είμαι έτοιμη να το κάνω», ανέφερε η γνωστή influencer στους δημοσιογράφους όταν έφτασε στα δικαστήρια.

«Είμαι έτοιμη για αρχή να μπω στο δικαστήριο, το περιμένω πάρα πολύ καιρό, ευελπιστώ να έχουμε και την απόφαση αν όχι σε αυτή στην επόμενη δικάσιμο. Το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ πέρα μόνο για μένα, βρίσκομαι για κάθε γυναίκα η οποία μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και η οποία μπορεί να μη βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια όπως εγώ σήμερα», πρόσθεσε.

«Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και να υπάρχει παραδειγματική τιμωρία, στους κακοποιητές αυτούς. Δεν ζητάω τίποτα οικονομικό, δεν έχω πραγματικά το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία, θέλω απλά να λάμψει η αλήθεια. Κι αν υπάρχει πραγματικά ο οποιαδήποτε που να βλέπει αυτή την υπόθεση και να βλέπει την έκβαση της, και φυσικά θα είναι η σωστή, να παραδειγματιστεί και να μην τολμήσει να κάνει κάτι τέτοιο σε κάποια γυναίκα. Να μην περάσει καμία αυτό που πέρασα εγώ, αυτό το μαρτύριο», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενη για την μητέρα της που έχει φύγει από τη ζωή, είπε «νομίζω τις δύσκολες στιγμές πάντα θέλουμε τη μαμά μας. Ωστόσο έχω τους φίλους μου δίπλα μου, έχω το παιδάκι μου, και είμαι ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Πραγματικά το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη».