Έπειτα από μια μακρά και δύσκολη δικαστική διαδρομή, η υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωσή της. Η δίκη, που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην προγραμματισμένη προβολή του επίμαχου βίντεο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό θεωρείται κομβικό για την έκβαση της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με την πλευρά της καταγγέλλουσας αποτυπώνει με σαφήνεια τη συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να ανταλλάσσουν μηνύματα, χειρονομίες και εκφράσεις, στοιχεία που, όπως υποστηρίζεται, ενισχύουν το κατηγορητήριο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, περιέγραψε την πορεία που αναμένεται να ακολουθήσει η ακροαματική διαδικασία.

Όπως ανέφερε, στη συνεδρίαση της Παρασκευής θα συνεχιστεί η αποδεικτική διαδικασία και θα εξεταστούν οι εναπομείναντες μάρτυρες κατηγορίας. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην υπάρξει επαρκής χρόνος για την ανάγνωση όλων των εγγράφων και την προβολή του βίντεο την ίδια ημέρα.

«Το βίντεο είναι συντριπτικό όσον αφορά τα πραγματικά γεγονότα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι, αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι πιθανό να υπάρξει διακοπή και ορισμός νέας δικασίμου. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, στη μεθεπόμενη συνεδρίαση αναμένεται να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι, να ακολουθήσει η πρόταση της εισαγγελέως, οι αγορεύσεις των συνηγόρων και, ενδεχομένως, η έκδοση της απόφασης.

Ο κ. Δημητρακόπουλος επανέλαβε, επίσης, το αίτημά του να αρθεί το καθεστώς κεκλεισμένων των θυρών μετά την προβολή του βίντεο, προκειμένου όπως είπε να υπάρξει πληρέστερη δημοσιότητα και αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης για το ποιος είναι το θύμα και ποιοι οι θύτες στην υπόθεση.

Τέλος, αναφέρθηκε και στις απειλές κατά της ζωής τόσο του ίδιου όσο και της Ιωάννας Τούνη, αποκαλύπτοντας ότι η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει εντοπίσει αλλοδαπό ύποπτο, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη πλήρη εικόνα για το αν πρόκειται πράγματι για τον δράστη των απειλητικών μηνυμάτων.