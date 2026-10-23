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Νέα δικαστική εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου 2027.

Οι δύο άνδρες που καταδικάστηκαν πρωτόδικα για κακουργηματικές πράξεις άσκησαν έφεση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της Δικαιοσύνης. Τον Απρίλιο του 2026, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης είχε κρίνει ένοχους τους δύο κατηγορουμένους.

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Μιλώντας την Παρασκευή (23.10.2026) στον Alpha, ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και στο ενδεχόμενο οι δύο καταδικασθέντες να ζητήσουν συγγνώμη από την εντολέα του.

«Αν οι καταδικασθέντες ζητήσουν μία συγγνώμη από την κ. Τούνη, νομίζω ότι η κ. Τούνη και η ίδια δεν θα θέλει να κλειστούν στη φυλακή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2017, όταν καταγράφηκε σε βίντεο η ερωτική συνεύρεση της Ιωάννας Τούνη με έναν επιχειρηματία από την Ξάνθη, με τον οποίο διατηρούσε τότε σχέση. Όπως έχει υποστηρίξει η ίδια, δεν γνώριζε ότι καταγραφόταν.

Τον Μάιο του 2020, το επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου, αποκτώντας δημόσια πρόσβαση και προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Ο επιχειρηματίας προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησε και η Ιωάννα Τούνη. Η ίδια έχει μιλήσει δημόσια για τη διαπόμπευση και την ψυχολογική επιβάρυνση που υπέστη, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα θύματα τέτοιων περιστατικών.

Το 2022, η influencer στράφηκε δικαστικά κατά των δύο ανδρών, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για την παράνομη καταγραφή και διακίνηση του υλικού. Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν την εμπλοκή τους.

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Μετά από πολυετή δικαστική διαδικασία, τον Απρίλιο του 2026 το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης εξέδωσε την πρωτόδικη απόφασή του, κρίνοντας ένοχους τους δύο κατηγορουμένους για κακουργηματικές πράξεις που συνδέονται με την υπόθεση.

Ωστόσο, μετά την άσκηση των εφέσεων, η υπόθεση θα εξεταστεί εκ νέου από το αρμόδιο δικαστήριο στις 9 Ιουνίου 2027.

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