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Η influencer εξέφρασε την οργή της για την εκμετάλλευση των δωρεών που προορίζονταν για παιδιά που είχαν ανάγκη ιατρικής βοήθειας.

Παρά το περιστατικό, η ίδια κάλεσε τους πολίτες να συνεχίσουν να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Τέλος, η Ιωάννα Τούνη ζήτησε από την πολιτεία την εντατικοποίηση των ελέγχων ώστε να αποτρέπονται παρόμοια περιστατικά εκμετάλλευσης της κοινωνικής αλληλεγγύης.

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Θύμα της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για οικονομικές απάτες σε βάρος παιδιών και οικογενειών, έπεσε και η Ιωάννα Τούνη, η οποία δεν έκρυψε την αγανάκτησή της.

Σε βίντεο που ανάρτησε στο TikTok την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, η influencer καταφέρθηκε εναντίον όσων εκμεταλλεύτηκαν ασθένειες και ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη, προκειμένου να εξασφαλίσουν έναν πολυτελή τρόπο ζωής, χαρακτηρίζοντάς τους «άνιωθους». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τέτοιες υποθέσεις δεν πρέπει να κλονίζουν την εμπιστοσύνη του κόσμου, καλώντας όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξακολουθήσουν να στηρίζουν ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

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Όσα δήλωσε η Ιωάννα Τούνη

Όπως ανέφερε η Ιωάννα Τούνη: «Έπεσα κι εγώ θύμα της ΜΚΟ Παιδική Χαρά; Έπεσα. Τις τελευταίες ημέρες με έχουν πάρει πάρα πολύ δημοσιογράφοι. Πραγματικά είναι το χειρότερό μου, το σηκώνω και λέω “γειά σας, δεν θα ήθελα να μιλήσω” κατευθείαν. Το όνομά μου έπαιξε σε πάρα πολλά άρθρα γιατί ήμουν ένα από τα άτομα, μεταξύ πολλών βέβαια, που έχω συμβάλλει κι εγώ οικονομικά στην ενίσχυση του συγκεκριμένου οργανισμού. Δεν ξέρω πώς νιώθω… Ξέρω πώς νιώθω. Από τη μία, τεράστια οργή, όχι για τα χρήματα που έχασα, αλλά για τα χρήματα τα οποία συγκεντρώθηκαν όντως για να βοηθηθούν παιδιά άρρωστα, παιδιά τα οποία ενδεχομένως σήμερα δεν βρίσκονται στη ζωή και τα χρήματα αυτά ενώ συγκεντρώθηκαν, δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό παραλήπτη. Νιώθω πραγματικά οργή. Και είναι από τις περιπτώσεις που δεν μιλάμε απλά για μία οικονομική απάτη. Δεν μιλάμε απλά για κλεψιά. Μιλάμε για ζωές οι οποίες χάθηκαν, ενώ αν τα παιδάκια αυτά είχαν όντως λάβει όλο το χρηματικό ποσό και είχαν κάνει την αγωγή τους, το χειρουργείο που πρόκειται να καθορίσει τη ζωή τους, ενδεχομένως θα είχαν βγει νικητές. Δεν νομίζω ότι περιγράφεται με λόγια το συγκεκριμένο συναίσθημα. Πόσο άνιωθος άνθρωπος μπορεί να είσαι για να κάνεις κάτι τέτοιο σε παιδάκια; Δεν το χωράει ο νους μου».

Η ίδια επισήμανε πως πρέπει να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος: «Μακάρι να υπάρξει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή. Καλά, δεν το συζητώ ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλείσει first class στην κόλαση… Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό που σκέφτομαι και με λυπεί ακόμη περισσότερο; Ότι τέτοιες πράξεις κλονίζουν σοβαρά την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, οι οποίοι όντως θέλουν να βοηθήσουν, με ένα, δύο, πέντε, δέκα, εκατό ευρώ, όσα θέλει να βάλει ο καθένας. Και λες “γιατί ρε φίλε να βάλω εγώ αυτά τα πέντε ευρώ που θα πάω να πιω έναν καφέ για να τα τρώνε οι άλλοι στις ΜΚΟ και να παίρνουν super cars και να ζουν τη χλιδάτη ζωή στην πλάτη τη δική μου;”. Πρέπει να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση και να γίνεται υπεραυστηρός έλεγχος σε όλες τις ΜΚΟ της χώρας».

Η ίδια ανέφερε θα παρέχει βοήθεια χωρίς να το διατυμπανίζει «Κι αν με ρωτάς, θα βοηθήσω ξανά όταν νιώσω ότι υπάρχει ανάγκη, όπως έχω κάνει πολλές φορές στο παρελθόν. Πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να τα διατυμπανίζουμε, γι’ αυτό και μέχρι σήμερα δεν έχω τοποθετηθεί ποτέ σχετικά, μέχρι όντως να βγει το όνομά μου σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα και τα άρθρα. Οπότε αν δεν γινόταν δεν σκόπευα να πω κάτι σχετικό».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη είπε: «Απλά ένα μήνυμα που θέλω να περάσω είναι να μην χάνετε την πίστη σας και την ελπίδα σας. Ότι μέσα σε όλο αυτό το κατακάθι που ζούμε, υπάρχουν όντως άνθρωποι που βοηθάνε. Μακάρι να είναι το πρώτο και τελευταίο περιστατικό που θα ακούσουμε για τέτοια μεγάλη απάτη και μακάρι αυτό που συνέβη να κινητοποιήσει τώρα τις αρχές για να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος και παράλληλα μακάρι όλοι εμείς να μην χάσουμε την ελπίδα μας στο καλό, να μην χάσουμε την ανάγκη μας να βοηθήσουμε κάποιον που το χρειάζεται σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή Ειδικά όταν μιλάμε για παιδάκια. Είμαι και μαμά. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα βρεθεί το παιδάκι μου και το παιδάκι σου σε μία τέτοια θέση και δεν θα υπάρχει κάποιος να το βοηθήσει γιατί απλά κανείς πια δεν θα πιστεύει ότι όντως όταν μαζεύονται χρήματα για έναν σκοπό, πηγαίνουν στον σκοπό αυτόν και όχι σε χαμάληδες».