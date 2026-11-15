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Πολλοί χρήστες συνέκριναν το προϊόν με φθηνότερα εισαγόμενα είδη, υποστηρίζοντας ότι η τιμή πώλησης είναι υπερβολικά υψηλή για τον καταναλωτή.

Η επιχειρηματίας διευκρίνισε ότι το προϊόν της σχεδιάζεται και κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, γεγονός που συνεπάγεται υψηλότερο κόστος παραγωγής και διαφορετική ποιότητα.

Η ίδια τόνισε ότι η εξωτερική ομοιότητα με προϊόντα μαζικής παραγωγής από την Ασία δεν υποδηλώνει ταύτιση στην ποιότητα των υλικών.

Τέλος, υπερασπίστηκε την τιμολογιακή της πολιτική υπογραμμίζοντας πως η αγορά είναι ελεύθερη και οι καταναλωτές επιλέγουν ανάλογα με τις προτιμήσεις τους.

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Η Ιωάννα Τούνη τοποθετήθηκε δημόσια μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στα social media η τιμή της συνθετικής γούνας που διαθέτει μέσω της εταιρείας ρούχων της, η οποία ανέρχεται στα 249 ευρώ. Αρκετοί χρήστες στο TikTok και το Instagram άσκησαν κριτική στο κόστος του πανωφοριού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια σχέδια πωλούνται σε διαδικτυακές πλατφόρμες σε αρκετά χαμηλότερες τιμές, ακόμη και στα 78 ευρώ. Μάλιστα, ένα κινεζικής προέλευσης προϊόν συγκέντρωσε σχόλια λόγω της εμφανισιακής ομοιότητάς του με το σχέδιο της Ελληνίδας επιχειρηματία και influencer.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη έδωσε τη δική της απάντηση, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «δύο διαφορετικά προϊόντα». Όπως εξήγησε, τα ρούχα της εταιρείας της σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τα προϊόντα μαζικής παραγωγής που εισάγονται από ασιατικές χώρες. Σύμφωνα με την ίδια, η εγχώρια παραγωγή συνεπάγεται υψηλότερο κόστος, ενώ η εξωτερική ομοιότητα δύο ρούχων δεν αποτελεί ένδειξη ότι έχουν την ίδια ποιότητα. Η ίδια υπερασπίστηκε την τιμή των 249 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι ανταποκρίνεται στην ποιότητα και τη διαδικασία κατασκευής του προϊόντος.

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«Λοιπόν, γίνεται σύγκριση της γούνας που έχουμε φτιάξει με την Bubblegun, μία εταιρεία ελληνική. Φτιάχνουμε όλα μας τα ρούχα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν από τις ελάχιστες εταιρείες που έχουν παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και όντως το προϊόν μας είναι made in Greece. Παρένθεση. Μιλάμε για μένα τώρα που με ψάχνουν συνέχεια για τόσο ψήγμα. Οπότε αν έχεις λίγο μυαλό φαντάζεσαι ότι δε θα ρισκάραμε με τίποτα να παρουσιάζω κάτι made in Greece ενώ δεν είναι.

Πάμε να τα πάρουμε όμως από την αρχή. Λοιπόν, ανεβάστε παντού μια φωτογραφία από την κινέζικη εταιρεία, το οποίο όντως τυχαίνει να έχει μία εξαιρετικά παρόμοια γούνα με τη δική μας. Και αυτό γενικά συμβαίνει έτσι. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση. Πάρα πολλά προϊόντα τα οποία βγάζουν γενικά οι μεγάλοι οίκοι και οι μικρότερες εταιρείες τα παίρνουν, κάνουνε διάφορα twist, τα προσαρμόζουν στα δεδομένα της κάθε χώρας και βγάζουν κάτι πάρα πολύ αντίστοιχο.

Οπότε ναι, όπως ακριβώς θα βγάλουμε μια βελουτέ φόρμα και κάπου στον κόσμο θα υπάρχει και μια αντίστοιχη βελουτέ φόρμα, όπως θα βγάλουμε ένα μαύρο κοστούμι και θα υπάρχει ένα αντίστοιχο κοστούμι κάπου αλλού. Είναι λογικό μια τεράστια πλατφόρμα όπως αυτή και λοιπά να έχουν μία αντίστοιχη γούνα με τη δική μας» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Να ξεκαθαρίσω για αρχή ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προϊόντα. Πώς μπορείς να το διαπιστώσεις και μόνος σου γιατί δε θα με πιστεύεις: Λοιπόν, μπορείς να μπεις να δεις τις φωτογραφίες αυτές που μόνος σου δημοσιεύεις και θα παρατηρήσεις εκεί πέρα για αρχή… Καλά εντάξει, πέρα από το καρτελάκι εδώ πέρα που λέει Bubblegun made in Greece…

Γενικά δε μιλάμε για το ίδιο προϊόν. Αλλά πάμε λιγάκι στην κοστολόγηση γιατί τα λέω όλα πολύ απλά και μπακάλικα, για να καταλαβαινόμαστε. Η ελληνική αγορά πονάει, η ελληνική αγορά πεθαίνει. Είμαστε πραγματικά από τις ελάχιστες εταιρείες που ράβουνε στην Ελλάδα και από όλες οι υπόλοιπες εταιρείες είμαστε πραγματικά και η πιο οικονομική» συμπλήρωσε.

«Θέλεις και μπορείς να την πάρεις; Καλώς. Δε θέλεις και δεν μπορείς να την πάρεις; Μην την παίρνεις παιδάκι μου. Το ότι έγινε τέτοιος πανικός για μία γούνα που δε σε υποχρεώσαμε να αγοράσεις εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ελεύθερη είναι η αγορά. Ο καθένας κοστολογεί τα προϊόντα του όπως θέλει, αλλά δεν μπορείς να μου συγκρίνεις ένα προϊόν από τα βάθη της Κίνας με ένα προϊόν με φορολογία, κοστολόγηση, εργατικά χέρια και υλικά στην Ελλάδα» κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.