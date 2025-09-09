Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ (5,3 της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες) σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα Νέα Στύρα Εύβοιας, με τη δόνηση να γίνεται έντονα αισθητή στην Αττική.

Το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν στα 2,3 χλμ.

Σε ερώτηση της HuffPost, εάν στην συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει κάποιο ρήγμα, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημείωσε ότι υπάρχει ένα “σχετικά μικρό ρήγμα”.

Ανάλογη είναι η άποψη του προέδρου του ΟΑΣΠ, καθώς ο Ευθύμης Λέκκας ανέφερε στο ertnews, ότι πρόκειται για περιοχή που δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, αλλά «αυτή τη στιγμή είμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων για να έχουμε πιο σίγουρα στοιχεία και εκτιμήσεις». Παράλληλα, τόνισε πως αναμένονται μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ, ενώ οι επιστήμονες του ΟΑΣΠ κάνουν τηλεδιάσκεψη για εκτίμηση της κατάστασης.

«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων σε ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ανέφερε πως επικοινώνησε με πρόεδρο κοινότητας στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.