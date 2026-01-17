Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου που αγνοούνταν από την περιοχή του Αμαρουσίου από τις 12 Ιανουαρίου, καθώς εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης (15/1) σε εγκαταλελειμμένη οικοδομή στην Αγία Παρασκευή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατος του 25χρονου να προήλθε από πτώση, ωστόσο η προανάκριση συνεχίζεται να να εξακριβωθεί εάν πρόκειται πράγματι για δυστύχημα ή εάν συνέβη κάτι διαφορετικό.

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκάλυψε πως ο 25χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, ωστόσο φέρεται πως ήταν ιδιαίτερα πιεσμένος το τελευταίο χρονικό διάστημα.

«Δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα προσωπικά. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν. Δεν είχε κάποιο ψυχικό έντονο πρόβλημα. Ήταν πιεσμένος. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί πιεσμένοι», είπε χαρακτηριστικά ο Κ. Γιαννόπουλος.

«Να πω και κάτι που ζούμε. Κάθε δεύτερη μέρα ζούμε μια αγωνία για παιδιά και ενήλικες που παίρνουν τηλέφωνο, ότι θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Δυστυχώς, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα είναι αργά για τον Γιώργο, αλλά να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», τόνισε.