Η Ελλάδα ηττήθηκε από τη Γαλλία στην πρόβα τζενεράλε ενόψει Ευρωμπάσκετ. Οι τρικολόρ νίκησαν το βράδυ της Κυριακής (24/8) την Εθνική (92-77) στο ΟΑΚΑ, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, να βλέπει ένα καλό πρώτο μέρος και ένα πολύ άσχημο δεύτερο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο δεύτερο παιχνίδι του στην προετοιμασία για το EuroBasket 2025, είδε έναν τοίχο μπροστά του, έφθειρε τους αντιπάλους του και έβαλε τις βολές, συνολικά όμως δεν προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην άμυνα της Γαλλίας (20 πόντοι, 4/7 δίποντα, 12/14 βολές σε 22 λεπτά).

Σλούκας, Τολιόπουλος και Ντόρσεϊ είχαν τις στιγμές τους, όμως από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια στην έναρξη του β’ μέρους, πήραν εύκολο το παιχνίδι.

Γιαμπουσέλε στο ξεκίνημα, Μάλεντον, Ρισασέ, Σαρ ήταν αυτοί που ξεχώρισαν (οι δύο τελευταίοι ήταν οι πρώτες επιλογές στο NBA Draft 2024), με τον Μπιλάλ Κουλιμπαλί να “σβήνει” τον Τάιλερ Ντόρσεϊ νωρίς στο τρίτο δεκάλεπτο και να έχει καταλυτικό ρόλο στην νίκη της ομάδας του. Μιας ομάδας με πολύ σημαντικές απουσίες, αλλά με ακραία αθλητικότητα, δίψα για διάκριση και πολύ υψηλό ταβάνι τα επόμενα πολλά χρόνια.

Με ρεκόρ 4-3 ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ελλάδας, που νίκησε Βέλγιο, Μαυροβούνιο, Λετονία, Ιταλία και ηττήθηκε από Σερβία, Ισραήλ, Γαλλία.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής η Ιταλία, στην πρεμιέρα του EuroBasket 2025 (28/8 στις 21:30) στη Λεμεσό. Εκεί που η αποστολή θα φτάσει το μεσημέρι της Τρίτης (26/8), τελευταία από τις έξι ομάδες του ομίλου. Αλλά και η μόνη που ξέρει το ανακαινισμένο Σπύρος Κυπριανού, χάρη στην προ ημερών συμμετοχή της στο τουρνουά EXOMMBC Cup.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-17, 49-43, 61-71, 77-92