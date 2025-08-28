Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρουσίασε εντυπωσιακή εικόνα στα αμυντικά του καθήκοντα και με μια μεστή εμφάνιση επικράτησε της Ιταλίας με 75-66 στην πρεμιέρα του Γ΄ ομίλου του Eurobasket 2025

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 πόντους (14/20 σουτ, 3/4 βολές) και 6 ριμπάουντ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται κορυφαίος. Πολύτιμη ήταν η συμβολή και των Σλούκα (8π., 4 ασ.), Μήτογλου (12π., 4 ριμπ.), Τολιόπουλου (8π., 3 ασ.) και Θανάση Αντετοκούνμπο (6π., 3 ριμπ.).

Εκρηκτικό ξεκίνημα και άμυνα–κλειδί του Παπανικολάου

Η Εθνική εκμεταλλεύτηκε το παιχνίδι με πλάτη του Γιάννη, ο οποίος δεν είχε αντίπαλο απέναντι στους Ντιούφ και Μέλι. Ο έμπειρος Ιταλός φόργουορντ ωστόσο κράτησε την ομάδα του με 9 πόντους, αλλά η αμυντική δουλειά του Παπανικολάου πάνω στον Φοντέκιο ήταν υποδειγματική. Με τον Τολιόπουλο να δίνει ρυθμό στην οργάνωση, η Ελλάδα έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +10 (22-12).

Ριμπάουντ–πληγή, αλλά έλεγξε το ματς

Στη δεύτερη περίοδο η “γαλανόλευκη” είχε επιθετικές λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, όμως τα 7 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδωσαν δεύτερες ευκαιρίες στους Ιταλούς. Ο Μέλι έφτασε τους 14 πόντους και το σκορ μαζεύτηκε στο 36-32 στο ημίχρονο.

Ενέργεια από τον Θανάση και άμυνα–τείχος

Με τους Γιάννη και Κώστα Αντετοκούνμπο να κλείνουν τους διαδρόμους και τον Σλούκα να εκτελεί και να δημιουργεί, η Ελλάδα ξέφυγε ξανά (45-37). Το τέταρτο φάουλ του Κώστα μείωσε την αθλητικότητα, αλλά η είσοδος του Θανάση έδωσε ενέργεια: σκόραρε, πάλεψε στα ριμπάουντ και με εντυπωσιακή τάπα στον Φοντέκιο έδωσε το στίγμα. Το 56-45 στο τέλος της τρίτης περιόδου έδειχνε ξεκάθαρα τον έλεγχο του αγώνα.

Τα τρίποντα “καθάρισαν” το παιχνίδι

Στην τελευταία περίοδο, τα εύστοχα σουτ από Τολιόπουλο και Λαρεντζάκη έκαναν τη διαφορά. Ο Φοντέκιο παρέμενε άφαντος, ο κουρασμένος Μέλι δεν μπορούσε να απαντήσει και μόνο ο νεαρός Νιάνγκ δημιούργησε κάποιους πονοκεφάλους. Με τρίποντο του Θανάση και καλάθι του Γιάννη, το σκορ έγινε 71-61, “κλειδώνοντας” τη νίκη. Παρά την ύστατη προσπάθεια του Σπανιόλο (71-66), η Ελλάδα επικράτησε με 75-66, ξεκινώντας ιδανικά το EuroBasket.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66