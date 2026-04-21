Η Ισπανία ήδη στρώσει τα πλάνα της για το EuroBasket 2029, με το εναρκτήριο ματς να γίνεται στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το θρυλικό γήπεδο της ποδοσφαιρικής Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενηθεί σε τέσσερις χώρες, Σλοβενία, Ελλάδα, Φινλανδία και Ισπανία. Μαδρίτη, Αθήνα, Ταλίν και Λιουμπλιάνα θα φιλοξενήσουν από έναν όμιλο, με την τελική φάση στην ισπανική πρωτεύουσα, αλλά το πρώτο ματς στην έδρα της Ρεάλ.

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου των 80.000 θέσεων θα φιλοξενήσει το εναρκτήριο ματς, με την τελετή παρουσίασης να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη. Με το παρών να δίνουν ο Τσους Ματέο, προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Φελίπε Ρέγιες, θρυλικός αρχηγός της Ρεάλ, καθώς και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Το Σαντιάγκο Μπερναμπέου των 80.000 θέσεων θα φιλοξενήσει το εναρκτήριο ματς, με την τελετή παρουσίασης να λαμβάνει χώρα στη Μαδρίτη. Με το παρών να δίνουν ο Τσους Ματέο, προπονητής της Εθνικής Ισπανίας, ο Φελίπε Ρέγιες, θρυλικός αρχηγός της Ρεάλ, καθώς και ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

El @EuroBasket 2029 se disputará en España 😎



Y contará con una HISTÓRICA jornada inaugural… en el Santiago Bernabéu‼



Hasta 8⃣0⃣.0⃣0⃣0⃣ espectadores podrán establecer un nuevo RÉCORD de ASISTENCIA en el universo @FIBA 🔥@ComunidadMadrid | #SomosEquipo pic.twitter.com/7YBvlm7fFQ — Baloncesto España (@BaloncestoESP) May 22, 2025

Με τον Ρούντι να τονίζει από μεριάς του πως «Θα νιώσω γλυκιά ζήλια βλέποντας το τουρνουά και, κυρίως, εκείνον τον αγώνα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, ένα στάδιο στο οποίο όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να παίξουν».

Θυμίζουμε πως στη Μαδρίτη θα διεξαχθούν συνολικά 31 αγώνες, με τη Movistar Arena, την έδρα της Ρεάλ να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει σχεδόν όλα τα ματς, πλην του εναρκτήριου στην ποδοσφαιρική έδρα της Ρεάλ.