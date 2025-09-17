Βίντεο με στιγμιότυπα από τον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας, ανέβασε η επίσημη σελίδα της FIBA στο X. Σε αυτό απεικονίζονται οι θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης και Κώστας Τσαρτσαρής, να βιώνουν με έντονα συναισθήματα την κάθε στιγμή του παιχνιδιού.

Οι 3 εμβληματικές μορφές του αθλητισμού βρέθηκαν στο πλευρό της Εθνικής στη Ρίγα της Λετονίας και παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσπάθεια των παικτών του Βασίλη Σπανούλη.

Isn't EuroBasket just pshychedelic? 🥹



The @HellenicBF 🇬🇷 legends were sweating through every moment of the game. pic.twitter.com/qTEcevmJOM — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 16, 2025

Το τελικό σφύριγμα βρήκε τους Έλληνες να πανηγυρίζουν την κατάκτηση της 3ης θέσης του τουρνουά και τους 3 βετεράνους μπασκετμπολίστες να «πνίγουν» στην αγκαλιά τους τον προπονητή της γαλανόλευκης, με τον οποίο κάποτε εκπροσωπούσαν την επίσημη αγαπημένη.

Εντύπωση ωστόσο προκαλεί η επιλογή των ανθρώπων που διαχειρίζονται τα social media της FIBA, οι οποίοι επέλεξαν να «ντύσουν» το εν λόγω κλιπ με ελληνική μουσική και συγκεκριμένα το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.

Συμφιλιώθηκαν Γιάννης και Σενγκούν

Με μια δημόσια τοποθέτηση του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έβαλε τέλος στην παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί με το νεαρό Τούρκο NBAer, Αλπερέν Σενγκούν.

«Παίζουμε για την αγάπη των χωρών μας.

Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού.

Παίζουμε με σεβασμό.

Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει όχι να μας χωρίζει».

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Έλληνας σουπερσταρ του NBA, θέλησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, αναφορικά με ένα συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της live μετάδοσης που έκανε ο ίδιος από τα αποδυτήρια της εθνικής, ύστερα από τη λήξη του μικρού τελικού.

Ο Αντετοκούνμπο ανέβασε «story» και έγραψε: «Κατά την διάρκεια της ροής του live μου, έκανα ένα απρεπές σχόλιο σε κάποιον που έκανε ασεβή σχόλια. Η πρόθεσή μου, δεν ήταν να προσβάλλω κανέναν. Και είμαι βαθιά στεναχωρημένος. Έχω μόνο αγάπη και σεβασμό για την Τουρκία και για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Έτσι, μας μεγάλωσαν οι γονείς μας. Με αγάπη και σεβασμό».

giannis_an34 | Instagram

Από την μεριά του, ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, Αλπερέν Σενγκούν, απολογήθηκε για το περιβόητο post που είχε κάνει για την… θάλασσα.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Η ανάρτησή μου, μετά από το παιχνίδι με την Ελλάδα, ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό. Δεν υπήρχε πρόθεση για καμία προσβολή».

alperen.sengun | Instagram